「不動産投資は節税になる」と聞いたのですが、本当にそこまでメリットがあるのでしょうか？

不動産投資が「節税になる」といわれる理由

不動産投資が節税になるといわれる大きな理由は、「減価償却」と「損益通算」という仕組みがあるためです。減価償却とは、建物の購入費用を法定耐用年数に従って年ごとに経費計上する仕組みです。

例えば、建物価格が2000万円の場合、その全額を一度に経費にはできません。法律で定められた年数に分けて、少しずつ経費として計上します。この経費計上によって、不動産所得上は赤字になることがあります。会社員の場合、この赤字を給与所得と合算できるケースがあります。これを「損益通算」と呼びます。

例えば、年収700万円の会社員が、不動産投資で100万円の赤字を計上した場合、課税対象となる所得を減らせる可能性があります。その結果、所得税や住民税が軽くなることがあります。この仕組みが、「不動産投資は節税になる」といわれる理由です。



実際に節税効果が出やすいケースとは？

不動産投資の節税効果は、特に所得税率が高い人ほど大きくなりやすい傾向があります。高年収の会社員は税率が高いため、損益通算による税負担軽減の影響を受けやすくなります。

また、中古物件を活用した投資では、短期間で大きな減価償却費を計上できるケースがあります。そのため、一時的に節税効果が大きく見えることがあります。さらに、不動産投資では次のような費用も経費計上できる場合があります。



・ローン金利

・管理費

・修繕費

・火災保険料

・不動産会社への手数料



これらを経費として計上することで、課税対象となる所得を抑えられる可能性があります。ただし、「税金がゼロになる」というわけではありません。また、実際には現金支出が発生している点には注意が必要です。



節税だけを目的に始めると失敗することもある

不動産投資で注意したいのは、「節税になる」という言葉だけで判断しないことです。例えば、年間30万円の節税ができたとしても、それ以上に修繕費や空室損失が発生すれば、結果的に赤字になる可能性があります。

また、「節税できる＝利益が出る」ではありません。特に減価償却は、実際にお金が減っていなくても帳簿上の経費として扱える仕組みです。そのため、一時的に税金は減っても、ローン返済や維持費の負担が大きいケースもあります。

さらに、築古物件では将来的に修繕費が高額になることがあります。エアコン交換や外壁工事などで、まとまった出費が必要になる場合もあります。そのため、「節税になるから買う」という考え方だけでは危険です。不動産会社の営業トークをそのまま信じず、収支全体を確認することが重要です。



長期的な収益性まで考えて判断することが大切

不動産投資には、確かに節税効果が期待できる仕組みがあります。特に高所得者の場合、税負担を軽減できるケースもあるでしょう。しかし、本来の目的は「安定した収益を得ること」です。税金を減らすために大きな借金を抱えてしまえば、家計に負担がかかる可能性もあります。

また、空室や家賃下落など、不動産特有のリスクもあります。そのため、節税だけではなく、「長期的に利益を出せる物件か」を見極めることが大切です。「節税になる」という言葉だけで判断せず、将来の収支や生活設計まで含めて冷静に考えていきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー