シャトレーゼ、初夏限定「レモンスイーツ」発売　瀬戸内レモンのモンブランやクレープケーキ

株式会社シャトレーゼは5月15日から、全国の菓子専門店「シャトレーゼ」で、初夏にぴったりの「レモンスイーツ」5品を期間限定で販売している。

ラインアップは、「瀬戸内レモンとはちみつのクレープケーキ」「瀬戸内レモンモンブラン」「レモンのフロマージュスフレ」など。いずれも8月末頃までの販売を予定している。

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉◆瀬戸内レモンとはちみつのクレープケーキ（453円）

レモンとはちみつを組み合わせた、重なる食感が楽しいクレープケーキ。

バニラがやさしく香るクレープ皮に、瀬戸内レモンを使用したレモンクリームや、レモン果皮砂糖漬け入りのレモンカード、はちみつクリーム、スポンジを重ねた。爽やかなレモンの酸味とはちみつのやさしい甘みが調和し、キャラメルシュガーチップのカリカリとした食感がアクセントとなっている。

【画像6点はこちら】シャトレーゼ「瀬戸内レモンモンブラン」「レモンのフロマージュスフレ」など

◆瀬戸内レモンモンブラン（421円）

レモンをたっぷり使用した、爽やかな味わいのモンブラン。

紅茶シロップを染み込ませたダコワーズに、瀬戸内レモンピール入りの洋酒香るホイップクリームと濃厚なレモンカードを合わせ、瀬戸内レモンクリームを絞った。ひと口ごとに、レモンの甘酸っぱさとほろ苦さが広がり、瀬戸内レモンの豊かな風味を楽しめるという。

◆レモンのフロマージュスフレ（399円）

人気のスフレチーズケーキに、相性の良いレモンを合わせた初夏向けの商品。

フランス産クリームチーズを使用した、ふわっと溶けるような食感のスフレチーズに、コクのあるチーズクリーム、爽やかなレモンゼリー、酸味をきかせた瀬戸内レモンソースを組み合わせた。チーズのまろやかなコクとレモンの爽やかな酸味が重なり合う、軽やかなくちどけが特長だ。

〈店舗仕上げの限定ケーキも登場〉

以下の2商品「レモンのフルーツボンブケーキ」「レモンのクラシックショコラ」は、ケーキマイスターが店舗で仕上げる商品のため、一部店舗では販売しない。

◆レモンのフルーツボンブケーキ（410円）

初夏らしい色合いのマンゴークリームと、香り豊かな紅茶クリーム、すっきりとした味わいのホイップクリームを重ね、天面に甘酸っぱいレモンのシロップ漬けを飾った。

アルフォンソマンゴーピューレを使用した濃厚なマンゴークリームと、ダージリン香る紅茶クリームに、ゴールドパインアップル果肉入りソースをサンド。トロピカルな風味と上品な香りが調和した一品に仕上げた。

クラシックショコラのほろ苦さとホイップクリーム、レモンの爽やかな酸味のバランスも楽しめる。

◆レモンのクラシックショコラ（421円）

クーベルチュールを使用したスイートチョコレートとミルクチョコレート、2種類のチョコレートで焼き上げたクラシックショコラに、口どけなめらかなホイップクリームを絞り、レモンのシロップ漬けをトッピングした。

濃厚なショコラの味わいに、ホイップクリームの軽やかさとレモンの甘酸っぱさが重なり、大人から子どもまで楽しめる味わいに仕上げている。

〈「おいしいものを、お値打ち価格で」〉

シャトレーゼは1954年に焼菓子店「甘太郎」として創業し、1967年に現在の社名へ変更。「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、洋菓子、和菓子、アイス、パンなど幅広い商品を展開している。

また、契約農家から仕入れた牛乳や卵などの素材を自社工場で製造し、直売店へ届ける独自の「ファームファクトリー」システムを構築。素材と品質にこだわった商品を、リーズナブルな価格で提供している。

現在は国内897店舗（YATSUDOKI含む）、海外7カ国163店舗を展開している（5月13日時点）。