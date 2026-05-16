シャトレーゼ、初夏限定「レモンスイーツ」発売 瀬戸内レモンのモンブランやクレープケーキ
株式会社シャトレーゼは5月15日から、全国の菓子専門店「シャトレーゼ」で、初夏にぴったりの「レモンスイーツ」5品を期間限定で販売している。
ラインアップは、「瀬戸内レモンとはちみつのクレープケーキ」「瀬戸内レモンモンブラン」「レモンのフロマージュスフレ」など。いずれも8月末頃までの販売を予定している。〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉◆瀬戸内レモンとはちみつのクレープケーキ（453円）
レモンとはちみつを組み合わせた、重なる食感が楽しいクレープケーキ。
バニラがやさしく香るクレープ皮に、瀬戸内レモンを使用したレモンクリームや、レモン果皮砂糖漬け入りのレモンカード、はちみつクリーム、スポンジを重ねた。爽やかなレモンの酸味とはちみつのやさしい甘みが調和し、キャラメルシュガーチップのカリカリとした食感がアクセントとなっている。
【画像6点はこちら】シャトレーゼ「瀬戸内レモンモンブラン」「レモンのフロマージュスフレ」など◆瀬戸内レモンモンブラン（421円）
レモンをたっぷり使用した、爽やかな味わいのモンブラン。
紅茶シロップを染み込ませたダコワーズに、瀬戸内レモンピール入りの洋酒香るホイップクリームと濃厚なレモンカードを合わせ、瀬戸内レモンクリームを絞った。ひと口ごとに、レモンの甘酸っぱさとほろ苦さが広がり、瀬戸内レモンの豊かな風味を楽しめるという。◆レモンのフロマージュスフレ（399円）
人気のスフレチーズケーキに、相性の良いレモンを合わせた初夏向けの商品。
フランス産クリームチーズを使用した、ふわっと溶けるような食感のスフレチーズに、コクのあるチーズクリーム、爽やかなレモンゼリー、酸味をきかせた瀬戸内レモンソースを組み合わせた。チーズのまろやかなコクとレモンの爽やかな酸味が重なり合う、軽やかなくちどけが特長だ。〈店舗仕上げの限定ケーキも登場〉
以下の2商品「レモンのフルーツボンブケーキ」「レモンのクラシックショコラ」は、ケーキマイスターが店舗で仕上げる商品のため、一部店舗では販売しない。◆レモンのフルーツボンブケーキ（410円）
初夏らしい色合いのマンゴークリームと、香り豊かな紅茶クリーム、すっきりとした味わいのホイップクリームを重ね、天面に甘酸っぱいレモンのシロップ漬けを飾った。
アルフォンソマンゴーピューレを使用した濃厚なマンゴークリームと、ダージリン香る紅茶クリームに、ゴールドパインアップル果肉入りソースをサンド。トロピカルな風味と上品な香りが調和した一品に仕上げた。
クラシックショコラのほろ苦さとホイップクリーム、レモンの爽やかな酸味のバランスも楽しめる。◆レモンのクラシックショコラ（421円）
クーベルチュールを使用したスイートチョコレートとミルクチョコレート、2種類のチョコレートで焼き上げたクラシックショコラに、口どけなめらかなホイップクリームを絞り、レモンのシロップ漬けをトッピングした。
濃厚なショコラの味わいに、ホイップクリームの軽やかさとレモンの甘酸っぱさが重なり、大人から子どもまで楽しめる味わいに仕上げている。〈「おいしいものを、お値打ち価格で」〉
シャトレーゼは1954年に焼菓子店「甘太郎」として創業し、1967年に現在の社名へ変更。「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、洋菓子、和菓子、アイス、パンなど幅広い商品を展開している。
また、契約農家から仕入れた牛乳や卵などの素材を自社工場で製造し、直売店へ届ける独自の「ファームファクトリー」システムを構築。素材と品質にこだわった商品を、リーズナブルな価格で提供している。
現在は国内897店舗（YATSUDOKI含む）、海外7カ国163店舗を展開している（5月13日時点）。