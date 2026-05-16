◆米大リーグ タイガース―ブルージェイズ（１５日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１５日（日本時間１６日）、敵地・タイガース戦に「４番・三塁」で先発出場。メジャー移籍後最長となっている連続試合出塁を「１６」に伸ばした。

２回先頭で迎えた第１打席。右腕ハニフィーの初球、外角の９５・１マイル（約１５３キロ）シンカーを逆らわずにはじき返した。試合のなかった１４日（同１５日）を挟み、ヒットは３試合ぶりとなった。７試合連続の４番起用に応えた。その後、２死一、三塁からヒメネスの右翼線への２点二塁打で岡本は先制のホームを踏んだ。

５月に入ってから調子を上げていた岡本。１〜５日（同２〜６日）の５試合で５本塁打、１〜１１日（同２〜１２日）にはメジャー自己最長の１０試合連続安打も記録した。１２日（同１３日）の本拠地・レイズ戦では４打数無安打に終わったが、延長１０回に四球を選んで逆転サヨナラ満塁本塁打を演出。１３日（同１４日）の同戦では２四球で連続試合出塁を「１５」とし、１点を追う８回無死満塁では一時同点となる左犠飛で打点を上げていた。

打撃だけではなく、三塁守備でも再三の好守を見せてきた岡本。１３日の試合では４回に三塁線への強烈な当たりを横っ跳びで好捕。すぐさま立ち上がって一塁に送球してアウトにした好プレーはＭＬＢ公式Ｘにも取り上げられた。９回には三塁ファウルゾーンへの飛球を追い、観客席のネットに飛び込むようにして食らいついたが、打球は頭に当たって捕球できなかった。珍プレーに岡本も思わず苦笑いするしかなかった。