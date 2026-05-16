「言われたことはちゃんとやっていた」中堅社員が”解雇寸前”に…静かな退職からリアルな退職に追い込まれる人の「ズレの正体」

出世を望まず、最低限の業務だけを淡々とこなす「静かな退職」という働き方。しかし、「うまくやれている」と思っているのは、本人だけかもしれない……。人事コンサルタントで、著書に『ボスマネジメント』がある難波猛氏が、「言われたことはちゃんとやっていた」中堅社員が、「解雇寸前」に至ったケーススタディを紹介する。

最低限の仕事をしているつもりが……

「自己評価が高く、上司の評価とギャップがある社員」への対応は、会社や管理職から相談を受けることが多いテーマです。

ある中堅社員の例です。

彼は、上司から指示された業務を期限内に正確にこなし、大きなトラブルを起こすこともありませんでした。残業は最小限で、淡々と仕事を進める。その姿勢を、本人は「うまくやれている」と感じていました。

しかし、上司の見方は違っていました。「言われたことはやるが、自分から提案や改善行動をしようとしない」「この先、どんな役割を任せられるのかが見えない」。そうした評価が、水面下で積み重なっていったのです。

本人は、求められる最低限の仕事をしているつもりでしたが、上司は中堅社員として、自発的な挑戦や改善を期待していました。中間面談などで上司もやんわりと伝えてはいましたが、そのズレは解消されることはなく、時間だけが過ぎていきました。

その後、より挑戦を重んじる人事制度に改訂されたことで、その人の評価は下がり、任される仕事の幅も狭まっていき、パフォーマンス不足と判断されて業績改善プログラム（PIP／Performance Improvement Program）の適用が通知されました。

やんわりとしか伝えられなかった上司にも問題はありますが、上司や人事制度のメッセージをキャッチして軌道修正しなかったことで、本人のキャリアはかなり厳しい状況に置かれてしまいました。

「リアルな退職」につながることも

私たちが携わっている会社の中には、「真面目に言われたことだけをやってきた人」が退職勧奨の対象になってしまうケースが少なくありません。

指示された範囲の仕事はできる。しかし、自分の役割を自発的に広げたり、次のステージに対応する準備をしたりしない。そうした人たちは、組織に変化が訪れたときに不利な立場に置かれやすくなります。

「余人をもって代え難い人材」ではなく「代替可能な人材」と判断される可能性が高いからです。また、「指示されたことを正確に淡々とスピーディに行う」ことに関して、人間はAIに太刀打ちできなくなりつつあります。

「静かに（穏やかに）働きたい」という思いは、決して否定されるべきものではありません。プライベートを大切にしたい人もいれば、仕事で過度なストレスを避けたい人もいます。自分にとって最適な働き方を選ぶことは素晴らしいことだと考えています。

ただし、静かに安定した働き方を維持するには、周囲からの信頼と評価が欠かせません。

「あの人は任せたことは確実にやってくれる」「上司や周囲の期待も、きちんと理解している」「プロとして、自分のスキルを常に磨いている」という評価が得られれば、良好な関係性の中で穏やかに働き続けることが可能です。

建設的な「静かな働き方」を目指そう

私が皆さんに目指してほしいのは、消極的な「静かな退職」ではなく、建設的な「静かな働き方」です。

この、「静かな働き方」を続けたいのであれば、上司との対話は欠かせません。少なくとも、自分が担っている業務の成果が、会社の求めている方向とズレていないか、「期待値のすり合わせ」は必須です。

ズレがあれば修正し、ズレがなければ、そのまま淡々と仕事をこなせば良いことになります。

私自身も、毎月行われる上司との1on1を活用して、3カ月に1度は「こういう方向で動いていますが、合っていますか？」という確認を、自分から入れるようにしています。

「合っていますよ」と言われることもあれば、「今期はこの分野に注力してほしい」と言われることもあります。ビジネスは常に動き続けているので、定期的なメンテナンスは重要です。

求められていることが明確になれば、自分の考える「必要最低限」と上司側の求める「必要最低限」が合っているので、余計なストレスもなく予想外の低評価も回避できます。

反対に、上司との対話がないまま、自分の基準だけで「これくらいで十分だろう」「この方向で合っているはず」と判断してしまうと、ズレは解消されません。

上司や会社が求めるレベルに到達していない働き方を続けていれば、「扱いにくい人材」「戦力として計算しづらい人材」とみなされ、評価や処遇に影響が出る恐れがあります。そして、人員削減の話が出てくると、残念ながら真っ先にリストアップされることになります。

上司との対話が変化のきっかけになる

もし、あなたが「静かな退職」を続けている自覚があるとしたら、一度、しっかり上司と対話してみてください。その機会はきっとあるはずですし、なければ自分からつくりましょう。

そのうえで、どう判断してもあなたが望む働き方が実現できないなら、異動や転職という選択肢を考えることもできます。それもまた、あなたが自分で選ぶキャリアになります。

対話をしてみると、あなたの価値観を尊重してくれたり、意外な点を高く評価していたり、双方のニーズを満たす解決策が見つかったりするかもしれません。そして、仕事への熱意を失い、静かな退職を始めた動機が間違っていたと気づくこともあるでしょう。

Great Place To Work Institute Japanが行った「静かな退職に関する調査 2024年」によると、静かな退職を実施している人の71％は「働き始めてから選択した」と回答しており、元から「静かな退職」目的で就職している人は極めて少数派です。何かのきっかけで掛け違ったボタンを掛け直すチャンスになるかもしれません。

仮に対話した結果、Win-Winの着地点が見いだせず、異動や転職、独立を選択することになっても、その行為を「裏切り」と言われる時代でもありません。

もったいないのは、あなたの思いを伝えられないまま、上司もその思いを聴くことなく、お互いの不満と不信が増幅して破綻していく関係です。

現実的に、周囲から「必要最低限の業務もできていない」「それなのに改善や成長の意欲も見られない」と思われながら定年まで数十年を働き続けることは、精神的にも物理的にも困難です。その状態が続けば、自分や周囲もストレスが溜まるし、予期せぬ「黒字リストラ」の対象になる確率も高まります。

「静かな働き方」を穏やかに続けられる人と、途中で困難に追い込まれる人の違いは、上司や周囲とちゃんと対話しているかどうかにあります。

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