483台のみの「激レアモデル」は当時ナンバー付き

ホイールメーカーのENKEIは2026年5月11日、公式SNSを更新。

静岡県磐田市のグループ会社が運営する自動車販売店・整備工場「エンケイオートガレージ」にて、同社所有のホンダ「NSX」の展示を開始したと発表しました。



どのようなクルマなのでしょうか。

【画像】483台のうちの1台！ これがENKEI所有の「NSX タイプR」です！ 画像で見る（30枚以上）

NSXは1990年9月に登場したスポーツカーです。

量産車世界初のオールアルミモノコックボディの採用や、大パワーの3リッターV型6気筒「VTEC」自然吸気エンジンを、重量配分に優れるミッドシップに搭載し、高い運動性能を実現。

さらに、高性能かつ軽量なアルミ素材を用いたダブルウィッシュボーンサスペンション、当時としては画期的な制御であるTCS（トラクションコントロールシステム）、デジタル制御のABSを搭載。

バブル景気真っ只中に開発されたことで、コストを度外視し、最先端技術が惜しみなく投じられ、ホンダが販売してきた乗用車のなかでも異質の存在です。

開発時には世界一過酷ともいわれるドイツの長大サーキット「ニュルブルクリンク」を走り込み、また伝説的F1ドライバーのアイルトン・セナ氏からのアドバイスも受けるなど、ホンダ車のなかでもひときわ特別なモデルとなっています。

当時のCMもまた印象的なもので、黒バックに「our dreams come true.」という言葉が映し出されたあと、NSXが走行するシーンとともにV6 VTECのサウンドが響き、ナレーションのほか、クルマのスペックなども一切語らないという内容でした。

このCMの世界観が記憶に刻まれている人も多いようで、NSXを語るうえで「our dreams come true.」の言葉は欠かせないものとなっています。

スタイリングは動力・空力性能を重視した、非常に低くワイドなもので、初期モデルではリトラクタブルヘッドライトを採用。このデザインは車両のパフォーマンスと相まって、「和製スーパーカー」とも称されます。

製造も通常の生産ラインとは異なり、NSX専用の少数生産用工場を栃木県高根沢町に建設。匠による手作業の工程も多数取り入れており、1台1台が特別につくられています。

1992年には、120kgの軽量化や専用の足回りチューニング、MOMO製ステアリングホイールやレカロ製フルバケットシートなどの専用装備を備えたハイパフォーマンススペシャルモデル「タイプR」を受注生産で発売。

ホンダにおけるハイパフォーマンスシリーズ「タイプR」の先駆けとなりました。

以後、オープントップモデル「タイプT」や運動性能と質感を高めた「タイプS」など、特性の異なる複数のモデルを設定したほか、3.0リッターから3.2リッターへの排気量アップ、デザインの変更などを経て、2005年12月末まで販売されました。

すでに最終型でも生産から20年を迎えていますが、世界的な日本製スポーツカー人気が沸騰し、1980年代から2000年代初頭にかけてのモデルが急速に高騰するなか、その“スポーツカー黄金時代”の中心となったNSXは非常に注目され、希少価値は年々高くなっています。

特にNSX タイプRは、海外の中古車オークションで5000万円以上のプライスになることもあり、新車時の970万7000円を遥かに超える価値となっています。

さて、今回ENKEIがエンケイオートガレージに展示したのは、このNSXの初期型のタイプRで、ENKEIが所有する1台。ENKEIによれば日本ではわずか483台しか登録されていないという、非常に貴重な1台です。

ボディカラーは1965年のホンダF1初優勝マシンを彷彿させるアイボリーホワイトの専用色「チャンピオンシップホワイト」で、内装はレッドの組み合わせ。オリジナルの状態を残しています。

さらに車両のナンバープレートは、現在発行されるものは3桁となっている「分類番号（地名横の数字）」が2桁の「浜松33」ナンバーを装着しており、地元静岡の地を離れずに、継続して維持されていることがわかります。

なお、NSX タイプRの開発時、専用採用された軽量ホイールをENKEIが担当したという経歴があります。このホイールも非常に価値のあるものとなっています。

貴重な1台を間近で見ることができる、絶好のチャンスとなります。