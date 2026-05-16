家で疑似体験して自信をつける？小学校を楽しく過ごすための「おうちサポート」の大切さ【発達が気になる小学生のおうちサポート帖】

入学してからの「困りごと」とおうちサポート

楽しく過ごせるようにサポートをする

小学校生活、子どもには楽しく過ごしてもらいたいものです。学校で苦手だな、できなくていやだなと思うようなことに対して、おうちでのサポートがあれば、すこし気持ちが楽になるかもしれません。

困りごとと認識されやすい行動には、何かしらの理由や考えられる背景があります。

たとえば授業中に立ち歩いてしまう子の場合、気になるものがあって立ち歩いてしまう、 何をしたらいいのかわからない、じっとしているのが苦手など……。行動の背景にあるものは、子どもによって異なります。今は座っているほうがいい時間という認識が弱かったり、まわりに注目してもらいたくて立ち歩いていたりなど、その背景に合わせてサポートしていきましょう。

おうちで練習をしてみよう

イラスト：こやまもえ

当番や係ができない子の場合は、興味がなくて取り組めない、役割をこなすことにやりがいを感じない、自分が当番だと 気づいていないなどが考えられます。おうちで「当番ごっこ」で給食当番や日直の練習をしてみるというサポート方法もあります。

すぐにサポートの結果が出なくても焦らず、長い視点で取り組みましょう。子どもの話をしっかりと聞くだけでも、気持ちが楽になったり、わかってくれる人がいることを実感したりするでしょう。

【出典】『発達が気になる小学生のおうちサポート帖』監修：湯汲英史

【監修者情報】

湯汲英史

公認心理師・精神保健福祉士・言語聴覚士。早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、公益社団法人発達協会常務理事、練馬区保育園巡回指導員などを務める。

著書に『０歳～６歳子どもの発達とレジリエンス保育の本―子どもの「立ち直る力」を育てる』(Gakken)、『子どもが伸びる関わりことば26―発達が気になる子へのことばかけ』(鈴木出版)、『ことばの力を伸ばす考え方・教え方―話す前から一・二語文まで―』(明石書店)、監修書に『心と行動がよくわかる図解発達障害の話』（日本文芸社）など多数。



【イラストレーター】

本田佳世、こやまもえ