来週の主な予定 日本CPIにFOMC議事録 小枝日銀委員、G7財務相会議 来週の主な予定 日本CPIにFOMC議事録 小枝日銀委員、G7財務相会議

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来週の主な予定 日本CPIにFOMC議事録 小枝日銀委員、G7財務相会議



・G7財務相中銀総裁会議 為替や中東リスク、貿易摩擦が焦点

・日本消費者物価指数 先行指標の東京コアは3カ月連続2%割れ

・FOMC議事録 3名が据え置き自体は支持も「緩和志向」に反対

・小枝日銀委員 本来タカ派も4月は据え置き支持、発言に警戒

・ウォーシュ氏がFRB議長に就任、利下げ派ミランFRB理事辞任



16日（土）

氷見野日銀副総裁、日本金融学会で講演

インドのモディ首相、欧州訪問（20日まで）



17日（日）

イスラエル・レバノン停戦期限



18日（月）

中国新築住宅価格・不動産投資（4月）

中国小売売上高・鉱工業生産（4月）

米対米証券投資（3月）

マン英中銀委員、イベント出席

グリーン英中銀委員、FT主催イベント出席

G7財務相中銀総裁会議（パリ、19日まで）

EU外相理事会

WHO年次総会（ジュネーブ、23日まで）



19日（火）

日本GDP速報値（第1四半期）

英雇用統計（3月）

カナダ消費者物価指数（4月）

豪中銀議事録（5月5日開催分）

チャーマーズ豪財務相、ブルームバーグ主催イベント出席

ブリーデン英中銀副総裁、イベント講演

レーンECBチーフエコノミスト、ECB・FRB共催金融政策会議出席

マクルーフ・アイルランド中銀総裁、欧州金融市場協会（AFME）会議出席

ウォラーFRB理事、国際金融政策研究会議出席（質疑応答あり）

米予備選（アラバマ、ジョージア、アイダホ、オレゴン、ペンシルベニア、ケンタッキー）

グーグル年次開発者会議「Google I／O」（20日まで）



20日（水）

石油連盟会長会見

訪日外客数（4月）

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）

英消費者物価指数・生産者物価指数（4月）

米20年債入札（160億ドル）

エヌビディア四半期決算

米週間石油在庫統計

米FOMC議事録（4月28日-29日開催分）

次期仏中銀総裁候補ムーラン氏、上院財政委員会出席

トランプ米大統領、米沿岸警備隊士官学校卒業式出席

バーFRB理事、イベント出席（質疑応答なし）

ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）

プーチン露大統領、中国訪問予定



21日（木）

日本貿易収支（4月）

日銀債券市場参加者会合（銀行、証券）

豪雇用統計（4月）

欧州委員会春季経済見通し

ドイツ製造業PMI・非製造業PMI速報値（5月）

ユーロ圏製造業PMI・非製造業PMI速報値（5月）

英製造業PMI・非製造業PMI速報値（5月）

米製造業PMI・非製造業PMI速報値（5月）

米新規失業保険申請件数（16日終了週）

米フィラデルフィア連銀景況指数（5月）

米10年インフレ連動債（TIPS）入札（190億ドル）

小枝日銀審議委員、金融経済懇談会出席

テイラー英中銀委員、MNI主催イベント出席

ビルロワドガロー仏中銀総裁、仏健全性監督破綻処理機構（ACPR）会議出席

NATO外相非公式会合（スウェーデン、22日まで）

EU財務相非公式会合（キプロス、23日まで）

JPモルガン「グローバル・チャイナ・サミット」（上海、22日まで）



22日（金）

NZ小売売上高（第1四半期）

日本消費者物価指数（4月）

日銀債券市場参加者会合（バイサイド）

英小売売上高（4月）

ユーロ圏妥結賃金（第1四半期）

ドイツGfK消費者信頼感（6月）

ドイツIfo景況感指数（5月）

カナダ小売売上高（3月）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（5月）

レーンECBチーフエコノミスト、アジア金融政策会議出席

クロアチア中銀総裁、スロバキア中銀総裁、エストニア中銀総裁、金融会議出席

ウォラーFRB理事、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）

APEC貿易相会議（中国、23日まで）

ユーロ圏財務相会合



※予定は変更することがあります

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