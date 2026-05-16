為替相場まとめ５月１１日から５月１５日の週
１１日からの週は、ドル買いと日本の介入警戒がせめぎ合う不安定な展開となった。ドル円は156円台半ばから158円目前まで上昇したものの、米・イラン交渉の停滞や原油高、米金利上昇といった外部要因で押し上げられる一方、158円に厚く意識される防衛ラインが上値を抑え、急落と反発を繰り返した。英政局不安や欧州景気の弱さを背景にユーロ・ポンドは対ドルで軟調となり、クロス円も乱高下が続いた。背景には原油急騰による日本の貿易赤字懸念、日銀の慎重姿勢とタカ派発言の交錯、英地方選の与党大敗による政治リスクなど複数の不確実性が重なっている。結果として、ドル円は有事のドル買いと介入警戒の綱引きで方向感を欠き、欧州通貨は戻りの弱さが際立つ構図となった。週後半にはようやくドル円が158円台に乗せた。一連の米インフレ指標が上昇加速し、ドル高を下支えした。しかし、介入リスクも強く、急落リスクを常に抱えた相場環境が続いている。政治的には米中首脳会談が一大イベントだったが、無難に通過した。ただ、週末には中国が米国産原油輸入を拡大と表明したことが、トランプ米大統領のホルムズ海峡早期開放に向けた関心を後退させたとの見方で、原油高がドルを一段と押し上げている。
（１１日）
東京市場では、円安がやや優勢。イランと米国の戦闘終結に向けた合意への期待が後退し、トランプ大統領の強硬姿勢による紛争長期化懸念から有事のドル買いと原油買いが進行した。原油価格の急騰による日本の貿易赤字拡大への警戒感も加わり、ドル円は早朝の156円台半ばから一時157.18円までドル高円安が進んだ。ユーロは欧州中央銀行（ECB）の追加利上げ期待を背景に買われる場面もあったが、有事のドル買いに押されて上値が重い展開となった。また、ポンドは英地方選挙での与党大敗への警戒感から対ドルで下落した一方、クロス円ではユーロ円が184円台後半へ、ポンド円が213円台半ばへと、朝方の円高推移から一転して円売りが優勢となるなど、中東情勢を睨みながらのリスク回避と円安が交錯する相場展開となった。
ロンドン市場では、ドル円が落ち着いた動き。東京市場での上昇を受けた後、日本の通貨当局による為替介入への強い警戒感から157円台での買いが手控えられた。一方で中東情勢の緊迫化に伴う下値でのドル買い需要も根強く、156.90円台から157.10円台の狭い範囲でもみ合う方向感に欠ける展開に終始した。ユーロドルは欧州中央銀行（ECB）による早期利上げ観測が下支えとなり、1.17ドル台後半での底堅い推移が続いた。これに牽引される形でユーロ円も堅調な地合いを保ち、一時185.02円まで上値を伸ばした。ポンドは英中銀委員の利上げに対する慎重姿勢が重石となり一時売られる場面があったものの、全般的な底堅さは維持され、ポンド円も下押し後に買い戻されて一時213.80円台後半まで力強く上昇した。
NY市場では、ドル円の買戻しが優勢。出口の見えないイラン情勢の長期化懸念が再び台頭し、東京時間早朝に下落したドル円が157円台へと上昇した。ただし上値での介入警戒感と下値での買い圧力が拮抗し、156円から157円台でのレンジ取引にとどまっている。市場ではベッセント米財務長官の来日と日本の政財界要人との会談内容に注目が集まっており、日銀が4月の利上げを見送ったことで介入への警戒が一段と高まった。ユーロドルは欧州中央銀行（ECB）の6月利上げ期待が下支えとなり1.17ドル台半ばで底堅く推移したが、上値は重い状況である。ポンドは1.36ドル台へ買い戻されたものの、英地方選挙での与党大敗に伴うスターマー首相の責任問題など政治的不透明感が重石となり、今後の上値の重さが懸念されている。
（１１日）
東京市場では、円安がやや優勢。イランと米国の戦闘終結に向けた合意への期待が後退し、トランプ大統領の強硬姿勢による紛争長期化懸念から有事のドル買いと原油買いが進行した。原油価格の急騰による日本の貿易赤字拡大への警戒感も加わり、ドル円は早朝の156円台半ばから一時157.18円までドル高円安が進んだ。ユーロは欧州中央銀行（ECB）の追加利上げ期待を背景に買われる場面もあったが、有事のドル買いに押されて上値が重い展開となった。また、ポンドは英地方選挙での与党大敗への警戒感から対ドルで下落した一方、クロス円ではユーロ円が184円台後半へ、ポンド円が213円台半ばへと、朝方の円高推移から一転して円売りが優勢となるなど、中東情勢を睨みながらのリスク回避と円安が交錯する相場展開となった。
ロンドン市場では、ドル円が落ち着いた動き。東京市場での上昇を受けた後、日本の通貨当局による為替介入への強い警戒感から157円台での買いが手控えられた。一方で中東情勢の緊迫化に伴う下値でのドル買い需要も根強く、156.90円台から157.10円台の狭い範囲でもみ合う方向感に欠ける展開に終始した。ユーロドルは欧州中央銀行（ECB）による早期利上げ観測が下支えとなり、1.17ドル台後半での底堅い推移が続いた。これに牽引される形でユーロ円も堅調な地合いを保ち、一時185.02円まで上値を伸ばした。ポンドは英中銀委員の利上げに対する慎重姿勢が重石となり一時売られる場面があったものの、全般的な底堅さは維持され、ポンド円も下押し後に買い戻されて一時213.80円台後半まで力強く上昇した。
NY市場では、ドル円の買戻しが優勢。出口の見えないイラン情勢の長期化懸念が再び台頭し、東京時間早朝に下落したドル円が157円台へと上昇した。ただし上値での介入警戒感と下値での買い圧力が拮抗し、156円から157円台でのレンジ取引にとどまっている。市場ではベッセント米財務長官の来日と日本の政財界要人との会談内容に注目が集まっており、日銀が4月の利上げを見送ったことで介入への警戒が一段と高まった。ユーロドルは欧州中央銀行（ECB）の6月利上げ期待が下支えとなり1.17ドル台半ばで底堅く推移したが、上値は重い状況である。ポンドは1.36ドル台へ買い戻されたものの、英地方選挙での与党大敗に伴うスターマー首相の責任問題など政治的不透明感が重石となり、今後の上値の重さが懸念されている。