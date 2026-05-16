人気歌手、金メダリスト…笑福亭鶴瓶＆小泉孝太郎がスターの“今”を大調査！現在の暮らしぶりに迫る

本日5月16日（土）、笑福亭鶴瓶と小泉孝太郎がMCを務める『鶴瓶孝太郎 スターの今を大調査！』が放送される。

鶴瓶と孝太郎の超強力タッグが、芸能界、スポーツ界など、さまざまなジャンルで大活躍したスターたちの“今”を大調査し、波瀾万丈な人生や現在の暮らしぶりに迫るこの番組。

スタジオゲストに黒木瞳、見届け人に劇団ひとりを迎え、大活躍したスターの知られざる今を深掘りする。

番組では、グレーヘアで着物姿など女性としての生き方やスタイルで話題の元フジテレビアナウンサー・近藤サトが、フランス在住でアナウンサー時代の同期である中村江里子のもとへ突撃。

中村の別荘を訪問すると、本人も把握していないほど広い敷地に近藤は「すごい！」「鳥肌立った」と驚きが止まらない。

歴史的建造物でもある大豪邸にスタジオ一同騒然。壁画やアンティークが並ぶ空間に、孝太郎は「美術館ですね」と驚く。ひとりも「ちょっとレベルが違いませんか？」と圧倒され、「（もし自分が）同期のこんな生活を見せられたらたまんない」と思わず嫉妬をのぞかせる場面も。

アナウンサー時代の思い出話では、中村が「サトはもうすごかったから！」と当時を振り返り、切磋琢磨したエピソードを語る。

さらに、フランス移住当初の中村の苦労や、50代を迎えた現在の人生観について語り合い、近藤は「素敵だなと思える人にどんどんなってきている」と中村を大絶賛。

また、「鶴瓶さんしかわからない」とスタジオに現れた謎の男性に一同が困惑する場面も。かつて80年代を一世風靡したという男性の正体は？ 現在の意外な職業も明らかに。

女子柔道のオリンピック金メダリスト・松本薫は、現役引退後に大好きなある専門店を展開。「現役時代、我慢するのが苦しかった」という当時の想いから、身体に優しいものを開発。さらに、孝太郎への愛が溢れすぎてスタジオの孝太郎もたじたじに…？

『千の風になって』で知られる秋川雅史も登場。大ヒットから20年を経ても変わらぬ姿に、ひとりは「そのまんまじゃん！」と驚きを隠せない様子。

1980年代に『君は1000％』などで一躍有名となったカルロス・トシキは、母国ブラジルで大成功を収めていたことが判明する。その驚きのサクセスストーリーに一同驚愕だ。

ほかにも、元大関・把瑠都、バラエティ番組で活躍した藤崎奈々子、“おバカキャラ”として人気を博したスザンヌ、そして「消臭力」のCMで披露した圧倒的な歌唱力が話題となったミゲルくんが13年ぶりに登場。

かつて大活躍したスターたちは、今どんな人生を歩んでいるのか？

◆元タカラジェンヌの息子の正体とは？

そして、宝塚時代の天才同期の現在を黒木自らが取材。当時の思い出や退団時の心境、現在の生活について語られる。

天才同期が宝塚を退団するまさかのきっかけが明かされるほか、黒木と深い関係を持つ“息子”の存在も紹介。その人物は、母から受け継いだ才能を活かし、日本で人気アイドルグループのメンバーとして活躍していた…？ スタジオでは「えっそうなの 」と息子の正体に一同騒然だ。

このほか、黒木の先輩にあたる元タカラジェンヌたちのさまざまな転職人生も紹介される。ひとりが「羨ましくもありますね。これぐらいの年齢で人生がガラッと変わるって」としみじみ語る場面もあり、それぞれの人生の転機や挑戦が描かれる。