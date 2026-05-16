夏の″二の腕カバー″に重宝。GUの期間限定セールでゲットしたいトップス3つ《5月21日まで》

トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年5月15日から21日まで、GUの一部アイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。

期間限定価格のアイテムの中から、注目商品を3つピックアップして紹介します。

「出したくない二の腕が隠れる」

ドライウエストタックT

上品なフレンチスリーブと、インでもアウトでもすっきりして見えるテーパードシルエットが特徴のトップスです。暑い季節にうれしい接触冷感機能、汗をかいても素早く吸収・乾燥する吸汗速乾機能が付いています。

公式サイトのクチコミには、「普段は二の腕を隠したくて暑くても5分袖を着てましたが、こちらの袖だと悪目立ちせず着れます」「着心地も良いので色違いで何枚も買いました！」「仕事で着ていますが、オシャレに着こなせます」といった声があり、愛用している人が多い印象です。

5月21日までの特別価格は790円。

スウェT（5分袖）

綿とポリエステル混紡の素材を採用し、しわになりにくい仕様のTシャツです。オーバーサイズで1枚着はもちろん、ロングTシャツやシャツとの重ね着もできるためオールシーズンで活躍します。

メンズサイズ展開のユニセックスアイテムで、女性にも好評です。公式サイトのクチコミでは、「1枚でサラッと着れるし着心地もいいです」「出したくない二の腕が隠れるのでお気に入りです」「シンプルなので合わせやすいし、スカートでもパンツでもいけるので重宝してます」といった声が寄せられています。

5月21日までの特別価格は990円。

シアーリブカーディガン

ほどよい透け感があり、涼しげなシアー素材のカーディガンです。立体感のあるリブ編みで、すっきりとした印象をもたらします。素材はレーヨン90％、ナイロン10％です。

公式のサイト口コミでは、「腕先と裾のスリットがカジュアル感を消してくれるのでお仕事にピッタリです！」「リブがフィットして細見えします」ときれいめですっきり見えするデザインが支持されています。

5月21日までの特別価格は1990円です。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）