◇インターリーグ エンゼルス―ドジャース（2026年5月15日 アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は15日（日本時間16日）、エンゼルスとの「フリーウエー・シリーズ」3連戦の初戦に臨む。

大谷が18〜23年の6年間プレーした古巣エンゼルスで、21、22年にチームメートだったエ軍のカート・スズキ監督（42）が、試合前に大谷について語った。

報道陣から「彼がここまで大きな存在になっていく過程をどう見ていたか。今は監督として彼と対戦する立場だが」と問われると、「年を取った気分になりますね」と表情を緩め、「野球ファンとして見ると、（彼のパフォーマンスは）本当に信じられないこと。彼を見て、彼の仕事ぶりを見て、チームメートとの関わり方を見るのは本当に喜びです。野球界にとって素晴らしい存在です」と賛辞を送った。

続けて、「もちろん、この週末（の3連戦）はあまり素晴らし過ぎないでほしいけど」と笑みを交えつつも勝負師の顔を見せ、「彼が成し遂げていることは本当に凄いし、特別です。そして、それをさらに良くしているのは、彼が人間としてもさらに素晴らしいということです」と話した。

ハワイ出身で日系のスズキ監督は、現役時代は捕手としてアスレチックス、ナショナルズ、エンゼルスなどで計16年間メジャーでプレー。大谷とは16試合バッテリーを組んでいる。今季からエ軍の監督に就任した。