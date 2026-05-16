講演で非戦を訴えるダニー・ネフセタイさん＝2026年3月、東京都清瀬市

パレスチナ自治区ガザでの戦闘について日本各地で講演し、イスラエル人の視点から非戦論を唱える木工職人ダニー・ネフセタイさん（69）＝埼玉県在住＝が、緊迫する中東情勢下に中国を初訪問した。太平洋戦争での旧日本軍による加害とガザで続く戦闘、激化するイラン・イスラエルの交戦を重ね「戦争は人間性を失わせる」と和平を訴える。（共同通信＝高山裕康）

日本近現代史の研究者で上海交通大の副研究員、石田隆至さん（54）と知り合ったことがきっかけで2025年12月13〜17日に南京と上海を訪れた。研究者や学生に講演し「南京大虐殺記念館」を見学。「中国人の遺体の近くで記念するように撮影された日本兵が印象的だった」と話す。昨今のガザでの戦闘で民家を荒らしたイスラエル兵がネットで誇示する様子と似ていたと感じたという。

「戦争で人は鬼になる。当時の日本人も、今のイスラエル人も、自分の国を守ろうと思ったはずなのに。そんな状況をつくっては駄目だ」。日本が中国東北部を占領してつくったかいらいの満州国と、イスラエルによるパレスチナ占領は似ていると指摘する。

40年以上前、母国で3年間兵役に就いた後に来日。2008年のイスラエルによるガザ大規模攻撃に胸を痛め、講演を始めた。第2次大戦でホロコースト（ユダヤ人大量虐殺）の被害を受けた普通の人々が「加害者」に転じる矛盾を伝えてきた。

イスラエルでは、太平洋戦争中の日本は「アジアへの加害者」の印象が強いという。原爆や空襲の惨禍を知り「日本は加害者であり被害者」と考えるようになった。

南京、上海への旅では中国側から「米国やロシアがある中で、中国も抑止力がないと危ない」との意見が出た。「敵より強い武器を求めれば相手も同様に動く。まさにイスラエルの歴史だ」と語り、日本も含めた世界の軍拡を懸念する。

2023年10月のガザ戦闘開始以降、年間百数十回の講演をこなす。戦争であらわになる被害者、加害者としての人間の二面性はイスラエル人にも当てはまると自戒する。

「中国で出会った人々から日本人を嫌う声は聞かなかった」と振り返り、対話による人間の力を信じる。「訪れてみればそこに『敵』はいなかった」

ダニー・ネフセタイさん イスラエル中部で生まれ、18歳だった1975年から3年間、徴兵で空軍勤務。兵役後の旅で来日した。日本人女性と出会って移住し、木工職人に。2008年のイスラエルとイスラム組織ハマスとの戦闘激化で母国の「自衛戦争」に疑問を持ち、以降、平和をテーマに日本各地で講演を重ねる。著書「イスラエル軍元兵士が語る非戦論」が2023年からのパレスチナ自治区ガザでの戦闘で話題になった。「ガザに紛争の記録を示す記念館ができてほしい」と願う。

中国・南京の「南京大虐殺記念館」を訪ねたダニー・ネフセタイさん＝2025年12月（本人提供）

中国・南京の「南京大虐殺記念館」を訪ねたダニー・ネフセタイさん（手前）＝2025年12月（本人提供）

破壊されたパレスチナ自治区ガザで暮らすパレスチナ人＝2026年4月（ゲッティ＝共同）

対イラン軍事作戦を支援する米空母＝2026年3月（米海軍提供・ロイター＝共同）