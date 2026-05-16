本格的な“梅雨入り”前に！【3COINS】不快なビショビショを軽減できる「便利アイテム」

「雨で服やバッグ、足元もびしょびしょ……」そんな梅雨時期のストレスを軽減したい人へ。今回は【3COINS（スリーコインズ）】から、おすすめのアイテムをピックアップしてお届けします。手やバッグが濡れにくい折りたたみ傘と、靴を履いたまま装着できる撥水シューズカバーが登場。「こんなの欲しかった」と言いたくなりそうな便利アイテムは、雨の日のお出かけに手放せなくなるかもしれません。

手もバッグも濡れない！？ 逆に閉まるアイデア商品

【3COINS】「逆閉まり自動開閉折りたたみ傘」\1,650（税込）

傘を閉じる際、濡れた生地が内側になるように作られている折りたたみ傘。手を濡らさずにたためて、自分自身も周りも濡らしにくいアイデア商品です。シャフト（中棒）は、収納するときに勢いよく飛び出すのを防ぐ、飛び出し防止機能付きで安全面も◎

ボタンを押すと、自動で開閉できるのも嬉しいポイント。荷物で手がふさがっているときも、片手で楽に開閉できるため、雨の日のストレスも軽減できそうです。ブラックとカーキの2色展開。

長靴代わりに使えそう！ 撥水シューズカバー

【3COINS】「ロングシューズカバー：M」\880（税込）

靴を履いたまま使えるシューズカバー。撥水加工が施されているため、雨の日も安心して使えて、お手入れしやすいのが魅力です。サイドジップとスナップボタンで、着脱も簡単にできます。足の甲をゴムベルトで留めればズレにくく、歩きやすさも期待できます。

コンパクトに折りたたんで、持ち運びやすいのも魅力。バッグに入れておくと、キャンプやフェスなど、レジャーシーンでの急な雨にも対応できそうです。チャコールグレーにロゴがポイントになったおしゃれなデザインも魅力的。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：伊村 真奈

ファッション記事執筆をメインに、FTN草創期からライターとして活動。自身も洋服をこよなく愛し、誰でもが気軽にオシャレを楽しめる記事コンテンツ制作に情熱を燃やし、大人のためのファッション情報をリサーチ & 収集。FTNを中心に執筆中。