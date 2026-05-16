「少しだけ」が1時間（涙）おしゃべり好きな隣人との立ち話を、キッパリ断れるようになったワケ

今回は、C子さんにお聞きしたエピソードをご紹介します。

「おしゃべり好き」なお隣さんに、いつも長時間引き留められ、ストレスを感じていたC子さんは、外出そのものが億劫になるほど悩んでいました。

そんな中、ある出来事をきっかけに「このままではいけない」と決意し――！？

おしゃべり好きな、お隣さん

戸建てでお隣同士のD美さんは、とても気さくで、感じのいい奥さんです。

ただ、彼女は大の「おしゃべり好き」。

私が外に出ると、なぜか絶妙なタイミングでD美さんも家から出てきて、「あら、こんにちは～♪」と声をかけてきます。

そこから始まる立ち話が、想像以上に長くなってしまうことが私の悩みでした。



気づけば20分、30分――ひどいときには、1時間近く経っていることもありました。

しかし、人に合わせてしまう性格の私は、「ごめんなさい、また今度」となかなか言い出すことができません。



本当は急いでいて、早く切り上げたいのに、結局は愛想よく付き合ってしまう自分にも、嫌気がさします。

そんな日々が続くと、次第に外出をすること自体、億劫になっていくのでした。



「玄関を出たら、またつかまっちゃう。スーパーに行きたいけど、やめておこう……」