【ＮＰＢ今日の見どころ】７連勝中の西武、西口体制初の首位浮上なるか ８連勝なら１８年以来８年ぶり
☆日本ハム―西武（１４：００・エスコンフィールド）日本ハム＝加藤貴、西武＝隅田
２位の西武は１５日、日本ハムに勝ち、２３年７月以来の７連勝。首位のオリックスとのゲーム差を０・５に縮めた。この結果、１６日にも首位に浮上する可能性が出てきた。
仮に単独首位となれば、２０２４年４月３日（５試合終了時点）以来２年ぶりだが、今年のように４０試合以上を消化しての首位となると、２０２２年９月１日（１２２試合終了時点）以来４年ぶりとなる。２５年から就任した西口文也監督体制では初の首位だ。
また、８連勝となれば２０１８年９月以来８年ぶり。昨年は一度も首位に浮上することなく５位でシーズンを終えた西武がここに来て首位に立てるか。
（その他のカード）
☆巨人―ＤｅＮＡ（１４：００・東京ドーム）巨人＝ウィットリー、ＤｅＮＡ＝篠木
☆中日―ヤクルト（１４：００・バンテリンドーム）中日＝大野、ヤクルト＝奥川
☆阪神―広島（１４：００・甲子園）阪神＝村上、広島＝森下
☆楽天―ソフトバンク（１３：００・楽天モバイル最強）楽天＝古謝、ソフトバンク＝スチュワート
☆ロッテ―オリックス（１４：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝田中、オリックス＝田嶋
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順