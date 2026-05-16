☆日本ハム―西武（１４：００・エスコンフィールド）日本ハム＝加藤貴、西武＝隅田

２位の西武は１５日、日本ハムに勝ち、２３年７月以来の７連勝。首位のオリックスとのゲーム差を０・５に縮めた。この結果、１６日にも首位に浮上する可能性が出てきた。

仮に単独首位となれば、２０２４年４月３日（５試合終了時点）以来２年ぶりだが、今年のように４０試合以上を消化しての首位となると、２０２２年９月１日（１２２試合終了時点）以来４年ぶりとなる。２５年から就任した西口文也監督体制では初の首位だ。

また、８連勝となれば２０１８年９月以来８年ぶり。昨年は一度も首位に浮上することなく５位でシーズンを終えた西武がここに来て首位に立てるか。

（その他のカード）

☆巨人―ＤｅＮＡ（１４：００・東京ドーム）巨人＝ウィットリー、ＤｅＮＡ＝篠木

☆中日―ヤクルト（１４：００・バンテリンドーム）中日＝大野、ヤクルト＝奥川

☆阪神―広島（１４：００・甲子園）阪神＝村上、広島＝森下

☆楽天―ソフトバンク（１３：００・楽天モバイル最強）楽天＝古謝、ソフトバンク＝スチュワート

☆ロッテ―オリックス（１４：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝田中、オリックス＝田嶋

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順