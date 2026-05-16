13日の参議院決算委員会に出席した参政党の梅村みずほ議員の“ある行動”がSNS上で大バズリしている。

X（旧Twitter）上に拡散された映像によれば、国民民主党の山田吉彦議員が質問を行う背後で、梅村氏が手元のアイスティーにシロップを投入。氷とストローが当たる「カラカラカラ～」という音を響かせながらかき混ぜる姿が映し出された。

すると今度は、ストローの上の穴を指で塞いで中の液体を吸い上げる“スポイト”のような手法で、静かに中身をかき混ぜた。この動作を14回繰り返した後に、そのアイスティーを堪能した。

この動画は大バスリ。するとこの反響を受け14日、梅村氏本人が自身のXを更新し、「お恥ずかしい カラカラカラ～ 音デカすぎるやん…山田議員に申し訳ない…スポイト戦略で静かに撹拌（かくはん）するか…いけてんのかいけてへんのか… やっぱガーッとやらなアカンな…ちょっとだけすみません…カラカラカラ～」と、ユーモアを交えて反省の弁を述べた。15日午後時点で160万回以上の表示を記録している。

この投稿に対しても、「水分補給は必須です！居眠り撮られる国会議員よりマシだし、好感が持てた」「スポイト戦略は音消しだったのね」「アイスティーの新しい飲み方、ぜひ試させていただきます」など、100件以上のコメントが寄せられた。

委員会では、いわゆる「オールドメディア」と「ネットメディア」の分断について質問した梅村氏。沖縄・辺野古の事故後に高まる「オールドメディア」批判を取り上げ、総務相に対して「辺野古の事故と(京都)南丹の事件では報道の量があまりに違うんじゃないかと、さまざまな意見が聞かれる」と質問して、「マスメディアが自分たちに都合の悪いようなことを意図的にスルーして沈黙を決め込んでいる」などと舌鋒鋭く切り込んだ。

衆院で1割、参院で2割程度と女性の少ない政治の世界は“オールド・ボーイズ・クラブ”の典型かもしれない。梅村氏は永田町に新しい風を吹かせることができるだろうか。