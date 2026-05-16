世界3大映画祭の1つカンヌ国際映画祭で15日、最高賞パルムドール候補である濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」が公式上映されました。

記者「世界が注目する濱口監督、そして俳優陣らがカンヌのレッドカーペットに姿を見せました。皆さん、非常に晴れやかな表情をしています」

カンヌ国際映画祭で15日、最高賞「パルムドール」を競うコンペティション部門の注目作、濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」が公式上映されました。

この作品は、フランス・パリ郊外の介護施設を舞台に、施設長のマリーと、がん闘病中の演出家・真理が、友情を超える絆を結ぶ物語です。

濱口竜介監督は、これまでに世界3大映画祭のすべてで賞を獲得していて、「ドライブ・マイ・カー」では、アカデミー賞の国際長編映画賞を受賞するなど、世界的に注目されている監督の一人です。

会場は、おそよ14分間のスタンディングオベーションに包まれ、観客からは絶賛の声が相次ぎました。

観客

「観て本当に良かった。本当に、本当に素晴らしい場面があって、涙が出てしまった。すごく感動したし、自分の人生や時間について深く考えさせられた」

「悲しいわけではないが、もう床にへたり込む感じだった。感情が爆発して、映画の間ずっと泣きっぱなしだった」

濱口竜介監督「本当に観客の反応が温かいなということは、すごく感じた。自分としても、やっぱり1本1本、前よりいいものを作ろうとは思っているので。今回、そういうものであったら良いなとは思っている」

濱口監督が、自身初のパルムドールに輝くのか期待が高まっています。