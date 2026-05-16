5月17日（日）に東京競馬場で行われる、第21回ヴィクトリアマイル（G1・4歳上オープン・牝・芝1600m）の枠順は下記の通り。春の古馬牝馬女王決定戦。二冠牝馬のエンブロイダリー、オークス馬カムニャック、さらにオークス＆秋華賞を制したチェルヴィニアなど、世代を彩ってきた実力馬たちが集結した。まさに春の女王決定戦にふさわしい豪華メンバー。注目の発走は15時40分。

【阪神牝馬S】ルメールお見事！エンブロイダリー鮮やか逃げ切り

コース替わりの波乱も！？

1枠1番

カピリナ

牝5・56.0・横山典弘

田島俊明・美浦

1枠2番

ワイドラトゥール

牝5・56.0・横山武史

藤原英昭・栗東

2枠3番

マピュース

牝4・56.0・L.ゴンサルベス

和田勇介・美浦

2枠4番

エリカエクスプレス

牝4・56.0・武豊

杉山晴紀・栗東

3枠5番

ケリフレッドアスク

牝4・56.0・M.ディー

藤原英昭・栗東

3枠6番

ラヴァンダ

牝5・56.0・岩田望来

中村直也・栗東

4枠7番

クイーンズウォーク

牝5・56.0・西村淳也

中内田充正・栗東

4枠8番

カムニャック

牝4・56.0・川田将雅

友道康夫・栗東

5枠9番

ココナッツブラウン

牝6・56.0・北村友一

上村洋行・栗東

5枠10番

ドロップオブライト

牝7・56.0・松若風馬

福永祐一・栗東

6枠11番

ボンドガール

牝5・56.0・丹内祐次

手塚貴久・美浦

6枠12番

エンブロイダリー

牝4・56.0・C.ルメール

森一誠・美浦

7枠13番

カナテープ

牝7・56.0・松山弘平

堀宣行・美浦

7枠14番

ジョスラン

牝4・56.0・戸崎圭太

鹿戸雄一・美浦

7枠15番

アイサンサン

牝4・56.0・幸英明

橋田宜長・栗東

8枠16番

ニシノティアモ

牝5・56.0・津村明秀

上原佑紀・美浦

8枠17番

パラディレーヌ

牝4・56.0・坂井瑠星

千田輝彦・栗東

8枠18番

チェルヴィニア

牝5・56.0・D.レーン

木村哲也・美浦