【ヴィクトリアマイル】二冠牝馬エンブロイダリーは6枠12番
5月17日（日）に東京競馬場で行われる、第21回ヴィクトリアマイル（G1・4歳上オープン・牝・芝1600m）の枠順は下記の通り。春の古馬牝馬女王決定戦。二冠牝馬のエンブロイダリー、オークス馬カムニャック、さらにオークス＆秋華賞を制したチェルヴィニアなど、世代を彩ってきた実力馬たちが集結した。まさに春の女王決定戦にふさわしい豪華メンバー。注目の発走は15時40分。
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1枠1番
カピリナ
牝5・56.0・横山典弘
田島俊明・美浦
1枠2番
ワイドラトゥール
牝5・56.0・横山武史
藤原英昭・栗東
2枠3番
マピュース
牝4・56.0・L.ゴンサルベス
和田勇介・美浦
2枠4番
エリカエクスプレス
牝4・56.0・武豊
杉山晴紀・栗東
3枠5番
ケリフレッドアスク
牝4・56.0・M.ディー
藤原英昭・栗東
3枠6番
ラヴァンダ
牝5・56.0・岩田望来
中村直也・栗東
4枠7番
クイーンズウォーク
牝5・56.0・西村淳也
中内田充正・栗東
4枠8番
カムニャック
牝4・56.0・川田将雅
友道康夫・栗東
5枠9番
ココナッツブラウン
牝6・56.0・北村友一
上村洋行・栗東
5枠10番
ドロップオブライト
牝7・56.0・松若風馬
福永祐一・栗東
6枠11番
ボンドガール
牝5・56.0・丹内祐次
手塚貴久・美浦
6枠12番
エンブロイダリー
牝4・56.0・C.ルメール
森一誠・美浦
7枠13番
カナテープ
牝7・56.0・松山弘平
堀宣行・美浦
7枠14番
ジョスラン
牝4・56.0・戸崎圭太
鹿戸雄一・美浦
7枠15番
アイサンサン
牝4・56.0・幸英明
橋田宜長・栗東
8枠16番
ニシノティアモ
牝5・56.0・津村明秀
上原佑紀・美浦
8枠17番
パラディレーヌ
牝4・56.0・坂井瑠星
千田輝彦・栗東
8枠18番
チェルヴィニア
牝5・56.0・D.レーン
木村哲也・美浦