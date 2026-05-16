JRAは、第67回宝塚記念ファン投票の第1回中間結果を発表した。現時点でトップに立ったのはクロワデュノール（牡4・栗東・斉藤崇史）で17万1253票を獲得。2位にはメイショウタバル（牡5・栗東・石橋守）が16万7332票、3位にはマスカレードボール（牡4・美浦・手塚貴久）が15万5943票で続いている。

4位はレガレイラ（牝5・美浦・木村哲也）、5位にはミュージアムマイル（牡4・栗東・高柳大輔）がランクイン。ダノンデサイル、エネルジコ、ロブチェンらも上位に名を連ねた。今回の中間発表時点での有効投票数は196万3990票。ファン投票は5月24日まで受け付けられており、特設サイトから投票することができる。

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メイショウタバルが2位

●第67回宝塚記念ファン投票 第1回中間発表上位20頭

1位 クロワデュノール 17万1253票

2位 メイショウタバル 16万7332票

3位 マスカレードボール 15万5943票

4位 レガレイラ 15万2303票

5位 ミュージアムマイル 15万1068票

6位 ダノンデサイル 10万6096票

7位 エネルジコ 7万8608票

8位 ロブチェン 7万5396票

9位 アドマイヤテラ 6万901票

10位 ジャンタルマンタル 5万5750票

11位 エンブロイダリー 5万4855票

12位 スターアニス 5万4008票

13位 ショウヘイ 5万84票

14位 ヘデントール 4万675票

15位 ダブルハートボンド 3万3819票

16位 レーベンスティール 3万3368票

17位 サトノレーヴ 2万6314票

18位 ウインカーネリアン 2万6247票

19位 カヴァレリッツォ 2万6044票

20位 タガノデュード 2万3524票