天皇賞・春 クロワデュノールと北村友一騎手 (C)masamasa

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　JRAは、第67回宝塚記念ファン投票の第1回中間結果を発表した。現時点でトップに立ったのはクロワデュノール（牡4・栗東・斉藤崇史）で17万1253票を獲得。2位にはメイショウタバル（牡5・栗東・石橋守）が16万7332票、3位にはマスカレードボール（牡4・美浦・手塚貴久）が15万5943票で続いている。

　4位はレガレイラ（牝5・美浦・木村哲也）、5位にはミュージアムマイル（牡4・栗東・高柳大輔）がランクイン。ダノンデサイル、エネルジコ、ロブチェンらも上位に名を連ねた。今回の中間発表時点での有効投票数は196万3990票。ファン投票は5月24日まで受け付けられており、特設サイトから投票することができる。

【天皇賞・春】ゴール前は大接戦！クロワデュノールがハナ差凌ぎG1・4勝目

メイショウタバルが2位

●第67回宝塚記念ファン投票 第1回中間発表上位20頭
1位　クロワデュノール　17万1253票
2位　メイショウタバル　16万7332票
3位　マスカレードボール　15万5943票
4位　レガレイラ　15万2303票
5位　ミュージアムマイル　15万1068票
6位　ダノンデサイル　10万6096票
7位　エネルジコ　7万8608票
8位　ロブチェン　7万5396票
9位　アドマイヤテラ　6万901票
10位　ジャンタルマンタル　5万5750票
11位　エンブロイダリー　5万4855票
12位　スターアニス　5万4008票
13位　ショウヘイ　5万84票
14位　ヘデントール　4万675票
15位　ダブルハートボンド　3万3819票
16位　レーベンスティール　3万3368票
17位　サトノレーヴ　2万6314票
18位　ウインカーネリアン　2万6247票
19位　カヴァレリッツォ　2万6044票
20位　タガノデュード　2万3524票