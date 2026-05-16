【MODEROID ナイキック（オルソン機）】 【MODEROID ナイキック・スタンダードタイプ（一般兵士型）】 2027年1月 発売予定 価格：各7,900円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ナイキック（オルソン機）」、「MODEROID ナイキック・スタンダードタイプ（一般兵士型）」を2027年1月に発売する。価格は各7,900円。

また、「MODEROID オーガス」を再販し、2026年10月に発売する。価格は7,000円。

MODEROID ナイキック（オルソン機）

2027年1月 発売予定

価格：7,900円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約160mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：KuWa

制作協力：マーシーラビット

アニメ『超時空世紀オーガス』より、チラム軍慣性制御戦闘ガウォーク「ナイキック」がもう１人の特異点 オルソン・D・ヴェルヌの駆る機体カラーでプラモデル化。

メカニックデザイン宮武一貴氏監修のもと、全高約160mm、各関節可動を備え、ガウォーク、フライト、バトルフォームの3形態を差し替えなしで完全再現することができる。

フライト＆ガウォークは変形補助パーツを使用することで、より安定したディスプレイが可能となっている。

交換用手首、レーザーピストル、ミサイル×4、無人偵察機ディテクター×4、更にボーナスパーツとしてが3連装ショットキャノン付属する。3種類の武器と偵察機はそれぞれ脚部側面に取り付けることができる。

MODEROID ナイキック・スタンダードタイプ（一般兵士型）

2027年1月 発売予定

価格：7,900円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約160mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：KuWa

制作協力：マーシーラビット

アニメ『超時空世紀オーガス』より、チラム軍慣性制御戦闘ガウォーク「ナイキック」がスタンダードタイプ（一般兵士型）でプラモデル化。

全高約160mm、各関節可動に備え、ガウォーク、フライト、バトルフォームの3形態を差し替えなしで完全再現されている。特徴的な頭部や前腕は新規造形にて再現され、フライト＆ガウォークは変形補助パーツを使用することで、より安定したディスプレイが可能。

交換用手首、レーザーピストル、ミサイル×4、無人偵察機ディテクター×4、更にボーナスパーツとしてが3連装ショットキャノン付属。3種類の武器と偵察機はそれぞれ脚部側面に取り付けが可能となっている。

(C)1983 BIGWEST・TMS

※画像は塗装を施したイメージのCGです。実際の商品とは異なります。