台湾でプレーする日本人選手、助っ人も数多く在籍

盛り上がりを見せる台湾プロ野球で、5人の日本人選手がプレーしている。昨季のホールド王で、台湾人扱いでプレーする高塩将樹（統一）は、開幕1軍入りを果たすなど活躍を続けている。

富邦には、台湾の社会人野球チームを経て昨季途中に入団した鈴木駿輔、育成外国人契約で入団した元ENEOSの左腕・阿部雄大がいる。台鋼にはDeNAと楽天でプレーした櫻井周斗、楽天モンキーズには、昨季はBCリーグの群馬でプレーし育成外国人として加入した榊原元稀が在籍している。

元NPBの助っ人も台湾でプレーしている。中日とオリックスでプレーし、台湾で2年連続本塁打王に輝いたスティーブン・モヤ（台鋼）、昨季は13勝をあげ、ゴールデン・グラブ賞に輝いた元広島のブレイディン・ヘーゲンズ（台鋼）は、リーグを代表する助っ人だ。

このほかにも、元ヤクルトのデービッド・ブキャナン（台鋼）、巨人などでプレーしたC.C.メルセデス（味全）、元オリックスのタイラー・エップラー（楽天）なども台湾でプレーを続けている。

ピッチクロック改正、拡大ベース導入で盗塁増

今季から台湾プロ野球では「ピッチクロックの時間制限短縮」と「拡大ベースの導入」が実施されるなど、いくつかのルール改正が行われた。

2024年から本格的に導入されたピッチクロックは、今季から時間制限が短縮され、投手は走者なし時は18秒（従来20秒）以内、走者あり時は23秒（従来25秒）以内に投球動作に入らなければいけない、と定められた。また、牽制やプレートを外す動作も2回（従来は3回）までとなった。

また、MLBやWBCで使用されている拡大サイズ（45.7センチ四方）のベースを導入。開幕から30試合の平均試合時間は2時間54分と、昨季の2時間56分と大差ないが、盗塁数は40個と、昨季の28個に比べ大きく増加している。

審判員の技術向上に向けた取り組みとして、元NPBの木内九二生審判が1軍審判員に加入した。木内氏は1998年にセ・リーグ審判部に入局。2002年から2025年まで1軍公式戦1834試合に出場し、オールスターや日本シリーズでもジャッジした名審判だ。木内氏のような豊かなキャリアをもつ元NPB審判員が、台湾でジャッジすることは異例といえる。

木内氏は3月28日、開幕戦（台北ドーム）で二塁塁審をつとめ、台湾プロ野球デビューを果たすと、3月31日、台中インターコンチネンタル球場で開催された味全-中信兄弟の試合で初の球審をつとめた。日本人も数多く携わる台湾プロ野球が、年数を重ねるたびに“変化”を見せている。（「パ・リーグ インサイト」駒田英）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）