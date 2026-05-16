中目黒・スタバ「ロースタリー 東京」にサマーコレクション登場！ 「STANLEY」コラボアイテムなど展開
東京・中目黒にある「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京（以下：ロースタリー 東京）」と「スターバックス オンラインストア」は、5月13日（水）から、夏を心地よく彩るサマーコレクションを発売した。
【写真】夏のアウトドアにぴったり！ STANLEYコラボアイテム一覧
■3つのサマーコレクションが登場
今回発売されたのは、「STANLEY」とコラボした「PLAY OUTDOOR with Wonderful “Iced” Coffee」と、「ロースタリー 東京」の空間デザインを取り入れた「Clacker board Collection」、ティーの時間を心地よく彩る「TEAVANA」の3つのサマーコレクション。
アウトドアシーンから着想を得たコレクション「PLAY OUTDOOR with Wonderful “Iced” Coffee」には、ネイビーブルーを基調とした落ち着いたカラーとマットな質感が夏の光や風に自然と溶け込む「ステンレスボトル」や「ステンレスカップ」、「クーラーボックス」などが展開される。
また、「ロースタリー 東京」のインテリアデザインの1つである、文字を表示する“クラッカーボード”をイメージした「Clacker board Collection」が登場。シンプルでありながらも洗練された印象を添えた「ステンレスマグ」や「トートバッグ」といった、日常使いしやすいアイテムがそろう。
さらに、「TEAVANA」からはティーの香りや心地よい質感に包まれるひとときを提案する商品を用意。やわらかなカラーリングの「ステンレスボトル」に加え、香りを楽しむ「バスソルト」や、オーガニックコットンを使用した「フェイスタオル」などが日々のリラックス時間を演出する。
【写真】夏のアウトドアにぴったり！ STANLEYコラボアイテム一覧
■3つのサマーコレクションが登場
今回発売されたのは、「STANLEY」とコラボした「PLAY OUTDOOR with Wonderful “Iced” Coffee」と、「ロースタリー 東京」の空間デザインを取り入れた「Clacker board Collection」、ティーの時間を心地よく彩る「TEAVANA」の3つのサマーコレクション。
また、「ロースタリー 東京」のインテリアデザインの1つである、文字を表示する“クラッカーボード”をイメージした「Clacker board Collection」が登場。シンプルでありながらも洗練された印象を添えた「ステンレスマグ」や「トートバッグ」といった、日常使いしやすいアイテムがそろう。
さらに、「TEAVANA」からはティーの香りや心地よい質感に包まれるひとときを提案する商品を用意。やわらかなカラーリングの「ステンレスボトル」に加え、香りを楽しむ「バスソルト」や、オーガニックコットンを使用した「フェイスタオル」などが日々のリラックス時間を演出する。