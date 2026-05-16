◇プロ野球セ・リーグ 巨人2ー0DeNA（5月15日、東京ドーム）

両チームともに左バッターをズラリと並べて望んだこの1戦。巨人の先発、井上温大投手はここまでDeNA相手に6連勝ですが、左バッターへの被打率が.250と右の.186よりも高かったのが要因とみられます。

ですが、井上投手本人は、左バッターが並ぶと「同じ感覚で投げられるのでよかった」とDeNAの采配が裏目に出たことを明言。8回まで投げきり、無失点に抑えました。

対する巨人も4番のダルベック選手以外は左バッター。試合後に、橋上秀樹オフェンスチーフコーチは「お互いにね、珍しいですよね」と少し苦笑いをしてみせました。

「(井上）温大に対して、そんなに左が効果的なのかなって、数字を見たんですけど、それを裏付けるものがなかなかなかった。うちは平良に関しては、右よりは左の方が対応できるだろうと、そういうオーダーでした」

その対策が功を奏して、勝利となったのではと聞かれると、首をひねった橋上コーチ。「うまくいったかはどうとも言えない。勝ちましたけど、それほど活発に打てたかという感じではない。単純に左を並べたからといって、攻略できるという感じではなかった。次回の対戦までに、また課題は残ったなという感じですね」とさらなる分析が必要だと語りました。

巨人はこれで4連勝。DeNAとの直接対決を制し、リーグ3位に浮上しました。