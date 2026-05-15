【闘病】「なんで私が…」ただの捻挫のはずが歩行困難に。理解されず仕事も奪われた『血管の難病』

バセドウ病再発の治療中に足の激痛や40度の高熱に襲われ、難病「顕微鏡的多発血管炎」と診断されたhide.aさん（仮称）。下垂足（かすいそく）になるほどの痛みや、職場の無理解による退職という過酷な経験をしました。「なぜ自分が」という思いや情報の少なさに孤独を感じつつも、SNSでの繋がりを支えに療養。「辛いときは辛いと言っていい」と、ありのままの感情を大切に病気と向き合う体験談を紹介します。

※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2022年5月取材。

体験者プロフィール：

hide.aさん（仮称）

1971年生まれ。北海道出身、栃木県在住。医療関係の仕事をしていたが、現在は専業主婦。2021年に顕微鏡的多発血管炎の診断を受けるも、治療の甲斐あって、現在の体調は良好。再燃の不安はありながらも、愛犬とともに笑顔で日々を過ごしている。

記事監修医師：

副島 裕太郎（横浜市立大学医学部血液・免疫・感染症内科）

※先生は記事を監修した医師であり、闘病者の担当医ではありません。

「今回も薬を服用したら治るだろう」

編集部

最初に不調や違和感を覚えたのはいつですか？ どういった状況だったのでしょうか？

hide.aさん

2020年の健康診断で、「甲状腺機能亢進症の疑いがある」と言われ再検査をしました。すると、12年前に患った「バセドウ病」の再発とのことでした。実は、健康診断を受ける少し前から、のどの膨らみの自覚症状があり、再発と言われても驚きはありませんでした。12年前は、そこから5年ほど薬を飲んでいたら治ったので、「今回も薬を服用したら治るだろう」と安易に考えていました。

編集部

そこからどうされたのですか？

hide.aさん

甲状腺の専門の病院を探し治療を開始しました。治療を始めて1年くらい経った頃、体の不調を感じ始めました。のどの痛みと微熱があり、風邪の引き始めのような症状でした。主治医の勧めで検査をしましたが何も異常はみつからず、「仕事の疲れや人間関係のストレスかな」と思っていたのですが、薬の副作用の可能性もあるとのことで、「メルカゾール」から「チウラジール」へ薬を変更することになりました。

編集部

それで症状は改善されましたか？

hide.aさん

いいえ。チウラジールを1か月服用したら今度は右側の背中あたりが痛みはじめ、肝臓の数値も異常に高くなったのです。至急、大学病院で検査を受けるように言われ、紹介状をいただきました。しかし、大学病院での検査結果は異常なし。その時の消化器・肝臓内科で処方された薬で症状は改善しましたが、この一件で、チウラジールは服用禁止になりメルカゾールに戻すことになりました。これが2021年3月です。

編集部

薬を戻してからの体調は？

hide.aさん

それから1か月後の4月に、また左足首から足の甲にかけて捻挫のような痛みが出てきました。日に日に痛みが強くなり、赤みと浮腫み、熱も出てきたので、近所の整形外科と内科を受診しましたが、どちらも原因不明とのことでした。そこから1週間経つころには、立つことも歩くことも困難になりました。甲状腺の主治医から抗菌剤を処方されていましたが、全く効きません。発熱も微熱から40度の間を行ったりきたりし、食事も取れず体力の限界だったため、再び大学病院に行くことにしました。

どうして自分だけが…

編集部

受診から、診断に至るまでの経緯を教えてください。

hide.aさん

主治医から大学病院に紹介してもらい、受診すると即入院になりました。様々な診療科のドクターが入れ替わりやってきて、皆さん同じ質問、同じ検査をしていき1日1日が過ぎていきました。そうしてたくさんの検査を行って、やっと「顕微鏡的多発血管炎」と診断されました。

編集部

顕微鏡的多発血管炎とはどんな病気なのでしょうか？

hide.aさん

毛細血管など、小さな血管に炎症が起こってしまう病気で、指定難病となっています。原因はよくわかっていないそうですが、自己免疫の異常によるものではないかと言われています。

編集部

そのときの心境について教えてください。

hide.aさん

「どうして自分だけがこんな病気になってしまったのか？」「メルカゾールの副作用だろうか？」と、自分の中で原因を考えました。それと同時に、「どうにかして防ぐことができたのではないか？」という想いも去来しました。

編集部

治療はどのように進められましたか？

hide.aさん

診断がついてからすぐに、ステロイドの内服と「エンドキサンパルス療法」が始まりました。エンドキサンと呼ばれる、免疫を抑制するお薬を短期間に大量に投与する治療法です。あとは、足のリハビリも行いました。少しずつ体力も戻り、大部屋に移ってから約1か月後に、装具を装着して歩けるようになったため、その10日後に退院しました。

編集部

退院後の治療はどうなりましたか？

hide.aさん

週に2回、外来でリハビリを約5か月間続け、その間エンドキサンパルス療法も外来で4回行いました。今は両方とも卒業しています。

辛い時は辛いと言っていい

編集部

闘病生活について、何か印象に残ることなどあれば教えてください

hide.aさん

左足首が全く動かず、「下垂足（かすいそく）」という足先がだらんと垂れ下がってしまった状態になり、とても不自由でした。神経痛もひどく、特に夜間に強かったので全く眠れず、寝ても痛みですぐ目が覚めてしまう日々が続きました。不幸中の幸いだったのは、大部屋だったのでほかの患者さんと話すことで、痛みを紛らわせることができたことです。

編集部

病気の前後で変化したことを教えてください。

hide.aさん

「なんで私が難病になってしまったのか？」と、毎日考えてしまいます。大きな変化は、仕事を辞めたことです。家族経営の小さな会社だったこともあり、受け入れ体制も不十分だったばかりか、病気の理解もしてもらえずに「一緒に仕事できない」と言われました。従うしかなかったですね。

編集部

過去の自分に声をかけるとしたら何を伝えますか？

hide.aさん

「顕微鏡的多発血管炎」という病気があること、そして検査できることを教えたいです。やはり、「もっと早く診断がついて、もっと早く治療開始できたのでは？」という思いがあるので。インターネットが発達したと言っても、やはり当事者にとっては「顕微鏡的多発血管炎」という病気の情報が少なすぎるし、診断をつけてもらうまでは、自分の病気について知るすべもありません。

編集部

現在の体調や生活はどうですか？

hide.aさん

発症から1年が経ち、現在は体力を戻しつつ療養生活中です。薬の副作用で体重が増えてしまったので、食生活に気を付けています。症状としては、足裏と手のひらにしびれ・麻痺が残っている状態です。SNSで同じ難病やバセドウ病の方との情報交換をしており、それはとても有意義な時間です。

編集部

医療機関や医療従事者に望むことはありますか？

hide.aさん

この病気についての情報をもっと教えてもらいたいです。とにかく孤独感がありましたので、「私だけではない」と思えるような、メンタルな部分のフォローをしていただけたら前向きに病気と付き合えそうです。

編集部

最後に、読者に向けてのメッセージをお願いします。

hide.aさん

動けるようになったと言っても、再燃の不安は常にあります。「ポジティブな気持ちで」という言葉をよく聞きますが、私は辛いときは辛い、痛いときは痛いと言っていいと思います。何が良くて何がダメなのか分からないのが難病なのですから、「こうするべき」「こうあらねば」にとらわれずに過ごしていきたいと思っています。

編集部まとめ

一度、薬で完治した経験をお持ちだっただけに、治療薬が聞かなくなり、「副作用かも？」と言われた時のショックは大きかったと思います。たくさんの孤独や辛さを味わってきたhide.aさんの「辛い時は辛いと言っていい」という言葉が、たくさんの闘病患者さんに届きますように。

※この記事はメディカルドックにて『【闘病】どうして私が? ｢バセドウ病｣の再発と｢顕微鏡的多発血管炎｣の診断』と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。

なお、メディカルドックでは病気の認知拡大や定期検診の重要性を伝えるため、闘病者の方の声を募集しております。皆さまからのご応募お待ちしております。