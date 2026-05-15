「JW アンダーソン（JW ANDERSON）」が、イタリア発のスポーツブランド「ディアドラ（Diadora）」との初のコラボレーションスニーカーを発売した。ロンドンにあるJW アンダーソン SohoやPimlico Roadに加え、ミラノ、渋谷などの旗艦店、ノードストローム（Nordstrom）およびJW アンダーソンとディアドラの公式オンラインストアで取り扱っている。

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両ブランドのクラフトへの共通の価値観から生まれたというコラボスニーカーは、1975年に誕生したディアドラを代表するヘリテージモデル「The Equipe trainer」をベースにデザイン。スリムなフォルムとツバメの尾のようなトゥデザイン、かかとを包み込むアウトソールを特徴とする。コラボでは、ブランドロゴ入りの金具やシューレースでアクセントを加え、大胆なカラーリングで再解釈。「グリーンナイト」「ネイビーピオニー」「エンパイアレッド」「プリンセスブルー」の全4色をラインナップしている。価格は各9万4600円。

コラボアイテムは、JW アンダーソンが1月に発表した2026年秋冬コレクションのルックブックで既に公開されており、ブランドと親交の深いコラボレーターや友人たちが着用した。今回のコラボレーションキャンペーンの新ヴィジュアルには、俳優 コナー・サンチェス（Conor Sánchez）を起用し、撮影はフォトグラファーのサミー・クーリー（Sammy Khoury）が担当。コレクションの大胆かつダイナミックな世界観を表現したという。