　16日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11.5ポイント安の3870ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3966.93ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3908.65ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3883.80ポイント　　5日移動平均
3870.00ポイント　　16日夜間取引終値
3863.97ポイント　　15日TOPIX現物終値
3850.38ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3800.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3792.10ポイント　　25日移動平均
3779.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3733.82ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3717.39ポイント　　75日移動平均
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3675.55ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3648.12ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3617.27ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3417.57ポイント　　200日移動平均

株探ニュース