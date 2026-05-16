16日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11.5ポイント安の3870ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3966.93ポイント ボリンジャーバンド3σ

3908.65ポイント ボリンジャーバンド2σ

3883.80ポイント 5日移動平均

3870.00ポイント 16日夜間取引終値

3863.97ポイント 15日TOPIX現物終値

3850.38ポイント ボリンジャーバンド1σ

3800.25ポイント 一目均衡表・転換線

3792.10ポイント 25日移動平均

3779.75ポイント 一目均衡表・基準線

3733.82ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3717.39ポイント 75日移動平均

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3675.55ポイント ボリンジャーバンド2σ

3648.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3617.27ポイント ボリンジャーバンド3σ

3417.57ポイント 200日移動平均



株探ニュース