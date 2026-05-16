TOPIX先物テクニカルポイント（16日夜間取引終了時点）
16日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11.5ポイント安の3870ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3966.93ポイント ボリンジャーバンド3σ
3908.65ポイント ボリンジャーバンド2σ
3883.80ポイント 5日移動平均
3870.00ポイント 16日夜間取引終値
3863.97ポイント 15日TOPIX現物終値
3850.38ポイント ボリンジャーバンド1σ
3800.25ポイント 一目均衡表・転換線
3792.10ポイント 25日移動平均
3779.75ポイント 一目均衡表・基準線
3733.82ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3717.39ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3675.55ポイント ボリンジャーバンド2σ
3648.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3617.27ポイント ボリンジャーバンド3σ
3417.57ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3966.93ポイント ボリンジャーバンド3σ
3908.65ポイント ボリンジャーバンド2σ
3883.80ポイント 5日移動平均
3870.00ポイント 16日夜間取引終値
3863.97ポイント 15日TOPIX現物終値
3850.38ポイント ボリンジャーバンド1σ
3800.25ポイント 一目均衡表・転換線
3792.10ポイント 25日移動平均
3779.75ポイント 一目均衡表・基準線
3733.82ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3717.39ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3675.55ポイント ボリンジャーバンド2σ
3648.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3617.27ポイント ボリンジャーバンド3σ
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