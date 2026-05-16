16日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の781ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



857.14ポイント ボリンジャーバンド3σ

834.45ポイント ボリンジャーバンド2σ

811.77ポイント ボリンジャーバンド1σ

805.60ポイント 5日移動平均

795.84ポイント 15日東証グロース市場250指数現物終値

790.00ポイント 一目均衡表・転換線

789.08ポイント 25日移動平均

781.00ポイント 16日夜間取引終値

774.50ポイント 一目均衡表・基準線

766.39ポイント ボリンジャーバンド-1σ

753.93ポイント 75日移動平均

743.71ポイント ボリンジャーバンド2σ

737.92ポイント 200日移動平均

729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

721.02ポイント ボリンジャーバンド3σ

714.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）



株探ニュース