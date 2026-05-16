　16日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の781ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

857.14ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
834.45ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
811.77ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
805.60ポイント　　5日移動平均
795.84ポイント　　15日東証グロース市場250指数現物終値
790.00ポイント　　一目均衡表・転換線
789.08ポイント　　25日移動平均
781.00ポイント　　16日夜間取引終値
774.50ポイント　　一目均衡表・基準線
766.39ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
753.93ポイント　　75日移動平均
743.71ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
737.92ポイント　　200日移動平均
729.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
721.02ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
714.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

株探ニュース