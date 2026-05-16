グロース先物テクニカルポイント（16日夜間取引終了時点）
16日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の781ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
857.14ポイント ボリンジャーバンド3σ
834.45ポイント ボリンジャーバンド2σ
811.77ポイント ボリンジャーバンド1σ
805.60ポイント 5日移動平均
795.84ポイント 15日東証グロース市場250指数現物終値
790.00ポイント 一目均衡表・転換線
789.08ポイント 25日移動平均
781.00ポイント 16日夜間取引終値
774.50ポイント 一目均衡表・基準線
766.39ポイント ボリンジャーバンド-1σ
753.93ポイント 75日移動平均
743.71ポイント ボリンジャーバンド2σ
737.92ポイント 200日移動平均
729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
721.02ポイント ボリンジャーバンド3σ
714.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
株探ニュース
857.14ポイント ボリンジャーバンド3σ
834.45ポイント ボリンジャーバンド2σ
811.77ポイント ボリンジャーバンド1σ
805.60ポイント 5日移動平均
795.84ポイント 15日東証グロース市場250指数現物終値
790.00ポイント 一目均衡表・転換線
789.08ポイント 25日移動平均
781.00ポイント 16日夜間取引終値
774.50ポイント 一目均衡表・基準線
766.39ポイント ボリンジャーバンド-1σ
753.93ポイント 75日移動平均
743.71ポイント ボリンジャーバンド2σ
737.92ポイント 200日移動平均
729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
721.02ポイント ボリンジャーバンド3σ
714.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
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