TWICEサナ“顔に星シール×ゆる私服”が可愛すぎる

TWICEのサナが、リスボンへ向かうため仁川国際空港に登場。その“ゆる私服コーデ”が「おしゃれすぎる」と話題を集めています。

この日のサナは、アイボリーカラーで統一したリラックス感のあるスタイルを披露。ゆったりとしたトップスとワイドシルエットのパンツを合わせた、頑張りすぎていないのに洗練感のある着こなしで視線を集めました。

“ゆるいのにおしゃれ”な韓国っぽコーデ

今回のコーデは、柔らかなリブ素材とワントーンカラーがポイント。全体的にラフなシルエットながら、色味を統一することで上品な印象に仕上がっています。

気取っていないのにどこか洗練されて見える、“韓国アイドルらしい抜け感”が魅力で、セットアップは「alo」のものです。

顔の“星シール”がアクセントに

さらに注目を集めたのが、サナの頬に貼られた小さな星形シール。シンプルなコーデの中に遊び心をプラスしており、Y2Kっぽさや韓国ティーン感のある雰囲気を演出していました。

最近の韓国では、以前のような“気合いの入った空港ファッション”よりも、こうした「ラクそうなのに洗練されて見える」スタイルが人気。ナチュラルで気取らないコーデがトレンドになっています。

Photo:Aflo