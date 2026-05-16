執務室は現存…「マッカーサー元帥の机」に「引き出し」がない理由

中国の次なる「キャンペーン」

GWの早朝、ベランダにやって来る鳥のさえずりを聴きながらCCTV（中国中央TV）の『朝聞天下』（朝のニュース番組）を付けたら、冒頭から男性アナウンサーが、しかめ面で語り出した。

「今年は東京裁判が開廷して80周年にあたり、『法をもって紛争を治め、真相をもって平和を護る』をテーマに学術討論会が開かれました」

カメラは「反日総書記」と言われた江沢民元総書記の母校・上海交通大学で行われた討論会の模様を映した。参加した管建強・華東政法大学教授が激しい口調で述べた。

「岡村寧次（支那派遣軍総司令官）が中国に渡した降伏文書の冒頭には、『日本政府と大本営は連合国最高司令官に無条件降伏文書を提出した』と書かれている。このように白黒がはっきりしているのに、いまだに（日本で異論が出て）物議を醸すことは実にばかげている」

中国は昨年、「中国人民抗日戦争勝利80周年」と言って、大々的にキャンペーンを張った。それがようやく終わったと思いきや、今度は「東京裁判80周年」キャンペーンを始めたのである。

これに突き動かされたわけではないが、皇居前に建つ第一生命本社ビルの関係者の好意で、いまだ残る「マッカーサー元帥の執務室」を見せてもらった。

1938年竣工の重厚な建物の6階に上がり、細長い廊下を突き進んで、一室のカギを開ける。そこには、時が止まったかのように「皇居を睥睨する空間」が広がっていた。中央に、古びた椅子と長机が置かれている。

マッカーサー元帥の部屋から伝わる歴史のピース

「マッカーサー元帥が使っていたそのままの状態です。机は弊社社長・石坂泰三のものでした。元帥はどんな案件でも即断即決したので、書類をしまう引き出しは不要だったのです」（関係者）

脇には愛用品のコーンパイプとサングラスのレプリカが横たわっている。

続いて、近くのがらんとした会議室に通された。

「この部屋でGHQ（連合国軍最高司令官総司令部）が日本国憲法の草案を作りました。1946年2月、25人が9日間こもって完成させたのです」

5年以上にわたった「マッカーサー統治」の中枢は、意外なほどシンプルだった。

一方、日本側の最大の懸念は「国体（天皇制）維持」だった。それについては以前、台湾人学者からこんな逸話を聞いた。

「1943年11月のカイロ会談で、ルーズベルト米大統領が蔣介石総統に『戦後日本の天皇制存続』について相談した。すると蔣総統は『そんなことは日本人が決めればいい』とそっけなく答えた。その時、もしも蔣総統が天皇制廃止を強く進言していたら、そのようになっていただろう」

歴史は「宣伝の道具」ではなく、淡々と事実を追うべきものだと思う。

「週刊現代」2026年5月25日号より

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