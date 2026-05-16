「肩が痛いのは、霊の仕業」診断開始わずか2分で”59.8万円の水晶”を販売…高齢者を狙い撃ちにする《SNS占い師の実態》

警察官を装って不安をあおる古典的な手口が横行する現代の詐欺だが、SNSを通じて、悩みや孤独に入り込むスピリチュアル系の高額商法も目立つようになっている。

「今のスピリチュアル業界には、まじめに活動している人もいます。ただ一方で、不安をあおって高額な商品や講座へ誘導する、かなり問題のあるケースも増えていると感じます」

そう語るのは、自身も過去にスピリチュアル関連の商材やセミナーに数百万円を投じた経験を持ち、現在は業界の健全化を目指して発信を続ける「ゆうこ学長」だ。

今回は、ゆうこ学長にインスタグラムの華やかな投稿の裏側で起きている、スピリチュアルを装った高額商法の実態を聞いた。

「肩が痛いのは、霊の仕業」と59.8万円の水晶を販売

昨今の詐欺トレンドは、技術の進化とともに極めてパーソナライズされている。偽警察詐欺が「公的な権威」を利用して恐怖を植え付けるのに対し、スピリチュアル詐欺は「個人的な救済」を装って接近する。

ゆうこ学長自身、過去にはスピリチュアル関連の商材やセミナーに数百万円を投じた経験を持つ。その彼女が、最近のインスタグラムで見られる悪質な手口として挙げたのが、高齢者や経営者を狙い撃ちにする、ある占い師の事例である。

「その人物は、インスタグラムで数万人のフォロワーを抱え、ひょうきんで親しみやすいキャラクターを武器に接近してきます。まずは15分2万円といった、高額であるものの比較的、入りやすい価格のオンライン診断へ誘導する。ところが、面談開始わずか2分ほどで、診断は『バックエンド』、つまり高額商品の勧誘へと切り替わるんです」（ゆうこ学長、以下「」も）

その占い師が用いるのは、ターゲットの身体的な不調を突く「コールド・リーディング」の典型的な手法だ。

「『肩が痛いでしょう？ それは霊がついている証拠です』と 断言します。加齢による身体の重みを「自分にしかわからない不調を見抜かれた」と錯覚した瞬間、それまで守っていた心の壁はあっけなく崩れてしまうのです。そこへ畳み掛けるように差し出されるのが、59.8万円の水晶。私もこのオンライン診断を受けたことがあるのですが、私が経営者だとわかると、『事業を成功させたいなら1つでは足りない。3つは持ちなさい』と言って、約180万円もの支払いを平然と求めてきました」

診断結果は“テンプレ化”していた

こうした詐欺まがいの手法を用いる占い師の本当に恐ろしい点は、診断のプロセスが完全に「パッケージ化」されていることにある。ゆうこ学長が周囲の受講生と情報を突き合わせたところ、驚くべき実態が見えてきた。

「診断を受けた全員が、まったく同じオーラの色を指定され、まったく同じ箇所に『霊がついている』と描かれた、同一の絵を送りつけられていたのです。本人たちは一対一の密室で診断を受けているため、『自分だけが特別なメッセージを受け取った』と思い込みますが、実際には1枚のテンプレートを使い回すルーティン作業に過ぎませんでした」

なぜ、これほど単純にも見える手口に、社会経験豊富な大人たちが引き込まれてしまうのか。そこには、相手の世界観をいきなり否定せず、まずは徹底的に寄り添う“初期段階の同調”という心理的な働きかけがある。

「悪質なケースでは、最初から強く否定したり脅したりするのではなく、徹底してこちらの味方を装います。悩みに共感し、孤独を埋める唯一の理解者のように振る舞う。そして、ある程度の信頼関係を築いたところで、『条件付きの愛』を提示し始めるのです。

『私の言うことを聞けば救われるが、寺などに行っても意味はない』。このひと言で、相談者は外部の助けを求める選択肢を狭められていきます。問題のある事業者が寺院や既成宗教を否定するのは、自らの影響力を強めるための、情報の囲い込みともいえるでしょう」

善意まで奪われる...“救済ビジネス”の罠

被害に遭った人が抜け出しにくくなる大きな理由は、外部とのつながりを断たれてしまうことにある。ゆうこ学長によれば、悪質な事業者ほど、相談者同士がつながることを強く嫌がるという。

「ネット上で集められた人たちは、横のつながりを一切持たされません。誰がいつ診断を受け、誰がいくら支払ったのかも、本人以外にはわからない状態になっています。このように一人ひとりをバラバラにしておくことが、搾取を長引かせる大きな要因になっているのです」

一度、その世界観に入り込んでしまうと、冷静に考える力は少しずつ奪われていく。目の前に出されるのは、「59.8万円の水晶を買えば救われる。買わなければ不幸になる」という極端な選択肢だ。

不安が強くなり、他に頼れる相手もいない状態になると、人は目先の安心を求めてしまう。その結果、本来なら冷静に考えればおかしいと気づける話でも、全財産を差し出すような判断をしてしまうことがある。

さらに厄介なのは、悪質な事業者が相談者の「善意」まで利用する点だ。

「こちらが矛盾を指摘しようとすると、相手はすぐに被害者のように振る舞い始めます。『私はこれだけあなたのために尽くしているのに、なぜ疑うのか』と言ってくるのです。

そう言われると、追及している側がまるで“恩を仇で返す悪い人”のように感じてしまう。こうして、冷静な話し合いができなくなっていくのです」

「救い」が搾取に変わる境界線

ゆうこ学長は、自らの苦い経験を振り返りながら、読者にこう警告する。

「スピリチュアルそのものが悪いわけではないと思います。でも、もし『不安を煽るような言葉』をかけられたり、周りから引き離そうとされたり、信じられないほど高い金額を提示されたときは注意が必要です。

それは救いなどではなく、巧妙に作られた搾取の罠かもしれません。心が折れそうなとき、誰かに頼りたくなるとき、その弱さが彼らにとっては一番の稼ぎどころになってしまう...。そのことだけは、忘れないでほしいんです」

インスタグラムの華やかな投稿や、優しげなインフルエンサーの裏側で、今日も「心の搾取」は繰り返されている。

最初は、ほんの小さな違和感かもしれない。

「少し高すぎるのではないか」「なぜ家族や友人に相談してはいけないのか」「本当にこの人だけが正しいのか」--そう感じた瞬間に、いったん立ち止まれるかどうか。そこに、被害を深めるか、引き返せるかの分かれ道がある。

続く後編『「あなたのため」が人生を破壊する凶器に...池袋の惨劇から見えた、真面目な人ほど抜け出せない“善意の支配”』では、この洗脳のメカニズムを私たちの「脳」と「最新技術」の観点から深掘りしていく。

【つづきを読む】「あなたのため」が人生を壊す凶器に…池袋の惨劇から見えた、真面目な人ほど抜け出せない”善意の侵略”