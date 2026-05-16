【難解略語】「科捜研」が何の略か分かりますか？　あの有名なテレビドラマに出てくる…

突然ですが、「科捜研」が何の略か知っていますか？

漢字から推測して…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「科学捜査研究所」でした！

「科捜研」は「科学捜査研究所」の略称です。

科捜研は、都道府県警察に設置されている科学捜査の専門機関です。犯罪捜査において、物証の科学的な分析・鑑定を行うことを主な目的としており、警察の捜査活動を技術面から支えています。

具体的な業務としては、血液や体液などのDNA鑑定、指紋や足跡の分析、毒物・薬物の検出、文書や筆跡の鑑定、交通事故における車両や路面の解析など、非常に幅広い分野にわたります。

「科捜研」という略称が広く知られるようになったきっかけのひとつとして、1999年から放送が続くテレビドラマ『科捜研の女』（テレビ朝日系）の存在が挙げられます。このドラマの影響により、専門機関としての科捜研の役割や仕事内容が一般にも浸透しました。

普段何気なく使われる略語ですが、その背後には高度な専門知識を持つ研究者たちの地道な鑑定作業があり、事件解決の重要な鍵を握っています。

次回の難解略語もお楽しみに！

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