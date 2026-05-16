独居房で過ごした女性が直面した「あまりに厳しいルール」と「過酷な後遺症」…冤罪被害者は人の心が破壊されるのに、ケアの仕組みはない

約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。

『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。

本記事では、〈検察と裁判所は「同罪」である…無実を訴える人を絶望させる、日本の司法が抱える「異常な欠陥」〉に引き続き、拘置所での過酷な独居房生活の様子と、身体拘束が人の心身に及ぼす深刻な後遺症について詳しく見ていきます。

（※本記事は村木厚子『おどろきの刑事司法』より抜粋・編集したものです）

制約だらけの拘置所生活

私が勾留されていた大阪拘置所の独居房は、畳2畳にトイレと洗面台がついた部屋でした。畳部分とトイレとの仕切りはなく、房内には監視カメラがついています。自殺を防ぐためなのでしょうが、当初はやはり、たじろぎました。

逮捕後に拘置所に連れて行かれた時は、まず、着ている服を全部脱いで身体検査をされました(男性の場合は性器まで調べられるそうです)。そのあと、指紋と掌紋を取られ、灰色の上下のトレーナーを着せられて写真を撮られ、タオル、歯ブラシ、食器など最低限のものを渡されて独居房に入ると、薄い布団がたたんで置いてありました。

拘置所には厳しいルールがたくさんあります。房の中で勝手に寝転んだりすることはできず、決められた時間以外は座っていなければなりません。布団をたたんでおく場所や、机を置く向きなども決められています。寝具や衣類は制限され、職員が房に入って持ち物検査をすることもあります。1度、食事をしながら本を読んでいて職員に叱られました。

入浴は週2回(夏場は3回)で、房から出て浴場まで行きます。服を脱ぎ始めてから入浴して服を着終わるまでの時間は、きっちり15分以内と決まっていました。麦飯中心の3度の食事は、おいしいとまでは言えないものの、しっかり食べるようにしましたが、それ以外に好きなものを自由に食べたり飲んだりすることは、もちろんできません。約5ヵ月半の勾留期間中に、体重は6圓盡困蠅泙靴拭

房の中にエアコンはなく、夏に勾留された私は、蒸し風呂のような暑さのなかで日々を送りました。「保釈請求の結果に一喜一憂しちゃいけない」と、ずっと自分に言い聞かせていましたが、秋になって、いったん認められた保釈許可決定が取り消されたあとは、このまま冬を迎えたら暖房のない房の中で寒さに耐えられるだろうか、体調を崩してしまわないだろうかと、不安を感じはじめました。そんな矢先、保釈がようやく認められたのです。

勾留期間中、仕事についての心配は多々ありましたが、大きな組織なので、すべて同僚に託すことができました。体調を大きく崩すこともなく、家事や娘たちのことを夫に安心して任せることのできた私は、まだ恵まれているほうだと、拘置所を出た時には思っていました。ところが、その後、そんな私でも身柄拘束が心と身体に大きな影響を及ぼしていたことを、思い知らされることになったのです。

身体拘束は人の心を破壊する

5ヵ月半の勾留生活で、私の体力と気力は驚くほど低下しました。

逮捕前は駅の階段を一気に上がっていたのに、拘置所の中でずっと座っている生活だったため足が弱り、保釈後はそれができない。拘置所内では人と喋る機会が少なかったため、喉も弱っていました。自宅のベランダの鉢植えに水をやらなければ、植え替えもしなければ、と思いながら、どうしてもその気力が湧いてこない。こうした状態から回復するのに、勾留期間とほぼ同じ半年間もかかってしまいました。

心の異変に気付いたのは、さらにそのあとです。無罪が確定し、職場復帰をしてから1年ほど過ぎた頃、自分の感情の揺れ幅がとても小さくなっていて、嬉しいことがあってもそれほど喜んでいない、嫌なことがあってもあまり悲しんだり落ち込んだりしていない、ということに気付きました。

思い返せば、逮捕後の20日間は連日、昼過ぎから夜の10時頃まで取調べを受けていましたが、その間、拘置所の房で泣くことは、ほとんどありませんでした。それだけ気が張っていたのだろうと思います。

その後の保釈請求や裁判でも、結果に一喜一憂したら自分が壊れてしまうと思っていたので、「保釈請求が却下されても悲しまない」「無罪判決が出ても、控訴があるかもしれないから喜ばない」と、かなり意識的に決めていました。

こうして自分の気持ちを押し殺す癖がついてしまったせいで、感情の揺れ幅が狭くなってしまったのだと思います。この状態が2年近くも続きましたが、「生きていくのに不自由はないから、しょうがない」と、自分を納得させるしかありませんでした。

ようやく自分本来の感情が戻ってきたのは、逮捕から3年近くも過ぎてからです。

それまで経験したことがないほど仕事が忙しくて走り回っていたある日、頭の中で何かがパリンと割れました。私には本当にその音が聞こえました。

「あ！ 頭の上と足の下にあったガラスが、今、割れたんだ」

本来の揺れ幅の感情が戻ってきたのは、その瞬間でした。おそらく、仕事で戦闘モードになって大量のアドレナリンが出たことで、心の状態が回復したのだと思います。私の感情の揺れ幅が狭くなっていたのは、逮捕から無罪が確定するまでの1年3ヵ月間、感情を抑圧したことによる一種の拘禁症状と言えるのかもしれません。

多くの冤罪被害者は、もっと長い年月を、自分の感情を押し殺して闘い続けています。その間に受ける精神的・肉体的なダメージは計り知れませんが、国としてケアする仕組みはありません。何より、身体拘束を受けていた長い歳月を取り戻すことはできません。

2024年に再審無罪が確定した元死刑囚・袴田巌さんは、逮捕から58年もの間、「自分は真実を知っているのに、他人に運命を委ねなければならない」という時間が続き、人生の大半を奪われました。長時間続く苛酷な取調べ、長期間におよぶ勾留、裁判、拘留(判決が確定したあとの刑務所や拘置所への収監)は、人の心をどんどん蝕んでいきます。しかも、袴田さんは、いつ死刑を執行されるかわからない状況に置かれていました。

姉の袴田ひで子さんは、「捜査機関は、白状するまで巌を痛めつけ、拷問しました。弟には精神的な障害が残っており、身体も元には戻っておりません」と訴えています。

巌さんが精神を病んでしまったのは、拷問に等しい取調べから自らの命を守るために、また、裁判や再審請求の結果に一喜一憂して心が壊れてしまわないようにと、必死で自分に言い聞かせ、感情を押し殺してきたからだと思います。そういう状況に置かれて感情が一気に爆発し、取り返しのつかないことになってしまう人も少なくないといいます。

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さらに〈誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」〉では、村木氏が逮捕された経緯を詳しくみていきます。

●特に言及のない限り、登場人物の所属・肩書、法律や制度の名称・内容は、すべて当時のものである

【つづきを読む】誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」