【宝泉 薫】辻希美のCMで再注目の『LOVEマシーン』…この曲が令和まで続く「一億総ダンサー」時代を生んだといえるワケ

この春、スマホ決済「AEON Pay」のCMが大量に流れた。辻希美が夫の杉浦太陽や娘の希空とともに『LOVEマシーン』（モーニング娘。）を踊るCMだ。

1999年にリリースされた『LOVEマシーン』は、いまも歌い、聴き継がれるスタンダードとなっている。しかし発表当時、ファンの反応は芳しくなかった。鈴木あみとのシングル対決に完敗するなどジリ貧傾向にあったモーニング娘。が、あまりにも奇抜な楽曲を引っ提げて起死回生を図るという構図に、大コケを予感した者も少なくなかった。

ところが蓋を開ければ大ヒット。その勝因は、編曲家・ダンス☆マンを招いたことで生まれた「奇妙で不思議なダンスミュージック」と、バブル崩壊後の不景気な空気にハマったやけっぱち気味のポジティブさにあった。正統派アイドルからの大胆な路線転換が、国民的グループへの飛躍をもたらしたのである。

後編では、この大ヒットがその後のモーニング娘。とアイドル文化にいかなる影響を与えたかを掘り下げていく。

前編記事『モーニング娘。ファンさえ大コケを予感した“問題作“『LOVEマシーン』は、なぜこれほどのスタンダード曲になったのか』より続く。

プロデューサー・つんく♂の覚醒

そして、この起死回生がさらなる化学変化をもたらした。プロデューサー兼ソングライターとしてのつんく♂の覚醒だ。

それまではどこか、彼自身が子供の頃から聴いてきたアイドルポップスをなぞっているようなところも感じられたが、これ以降はそういう旧来のかたちにとらわれないような斬新な作風に変わった。きっかけが『LOVEマシーン』ゆえ、洋楽色の濃いダンスミュージック方向に偏りすぎたきらいはあるものの、ここからの4、5年間には奇跡みたいな名曲がいくつも生まれている。

プッチモニの『ちょこっとLOVE』に三人祭の『チュッ! 夏パ〜ティ』。松浦亜弥や藤本美貴で、ソロアイドルのルネサンスを実現させたことも貴重な功績だ。

しかし、である。冒頭に書いたように、筆者は『LOVEマシーン』が世に出たとき、ガッカリした側の人間だ。この作品に対するスタンスは今も変わっていない。

モーニング娘。についても『LOVEマシーン』以前と以後では別のグループになった、という認識すらある。古いたとえで申し訳ないが、旧モーニング娘。はキャンディーズ型で新モーニング娘。はピンク・レディー型。キャンディーズはハーモニー重視の品のよさが売りで、ピンク・レディーは下世話なノリも辞さないアクション志向がウケた。『ペッパー警部』で股を大きく広げる振り付けを見たときは衝撃で、子供心にも下品だと感じたものだ。

誰もが踊りたがる空気が生まれた

とはいえ、大衆文化においては下世話なほうが強い。80年代なかばにアイドルポップスが成熟するにつれ、やや飽きられ始めたときに出現したおニャン子クラブがそうだった。

世の中に影響を与えるのも下世話なほうだ。キャンディーズに対するピンク・レディーしかり、旧モーニング娘。に対する新モーニング娘。しかり。その最大の影響が、誰もが踊りたがる空気を醸成したことというのも共通している。

90年代の小室ファミリーや沖縄アクターズスクール勢（どちらにも属していたのが安室奈美恵）も日本人のダンス好きに拍車をかけたが、あくまで踊れる人は踊ろう的な感じだった。一方、ピンク・レディーがそうだったように『LOVEマシーン』以後のモーニング娘。及びハロー！プロジェクト勢の躍進は猫も杓子も踊っちゃおう、楽しく盛り上がろうというムードを生んだ。

それにより、損な役回りとなったのがなっちこと安倍なつみだ。旧モーニング娘。で「マザーシップの顔」と呼ばれ『ふるさと』ではメインボーカルを務めたが、新モーニング娘。ではその位置をゴマキこと後藤真希に奪われた。

中学時代にイジメられ、音楽に救われたことから歌手を目指したなっちはいかにも伝統的なアイドルポップスが似合うタイプ。しかし『LOVEマシーン』にピタリとハマるのは14歳なのに茶髪で、やんちゃな雰囲気のあるゴマキだった。

新モーニング娘。の爆誕から5か月後、ハロプロのシャッフルユニット・黄色5の『黄色いお空でBOOM BOOM BOOM』のダンスレッスンに取り組んでいたなっちはこうつぶやいた。

「怖いですよぉ。だって、安倍は踊りが得意じゃないんで」

こういう人までそれなりのダンスを求められるようになったのが『LOVEマシーン』以後のモーニング娘。なのだ。そして、これを機にそういうグループがアイドルの定型と化し、四半世紀以上にわたって量産されていった。

カワラボに流れるハロプロ要素

厳密にいえば、秋元康がやっている側にはまだ昭和のアイドルの名残りがあって、池田瑛紗（乃木坂46）みたいな不器用っぽい子がセンターを務めたりもするが、令和のアイドルを牽引するカワラボ（KAWAII LAB.）側には、新モーニング娘。以後のテイストを強く感じる。CANDY TUNEの『倍倍FIGHT!』なんて、詞もサウンドもかなりハロプロ的だ。

そのあたりの話についてはいずれまた、ということで『LOVEマシーン』に戻ろう。

結果として、筆者の反応は少数派だったわけだし、世の多数派、すなわち時代が選んだのがあのノリだったことになる。そして、27年たってもなお、選ばれ続けている。これは昭和の高度経済成長期のように、いくらでも自然に盛り上がれた時代と違って、平成以降の日本がけっこう力業的に盛り上げる必要があり、そのBGMとして貴重だからだろう。

当然、CMにも向いているわけだ。ただ、個人的な気分としては、そろそろ新たな盛り上げソングが生まれてほしい。いつまでも『LOVEマシーン』頼みでは、時代も動かないし、景気だってよくなる気がしないのだ。

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