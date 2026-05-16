高まる核戦争の恐怖を前に痛感した「核抑止」理論のバカバカしさ

ロシアのウクライナ侵攻開始から4年。2002年に刊行された名著『戦争広告代理店』で現代の国際政治を裏で動かすPR情報戦の実態を解き明かしたノンフィクション作家・高木徹氏（元NHKチーフ・プロデューサー）は、この戦争をどう見ているか？

『群像』2026年1月号より始まった新連載『ウクライナPR情報戦 演者の「成功」と「落日」』の第6回前編を特別公開！

（前回はこちら https://gendai.media/articles/-/165721）

（本連載の第1回はこちら https://gendai.media/articles/-/161094）

露骨な「核の脅し」

二〇二二年二月、ロシアによるウクライナ侵攻でゼレンスキー大統領が覚醒し、そのPR情報戦が世界に展開されていったのに対し、プーチン大統領の情報戦は「核の脅し」の強面作戦だった。

すでに侵攻開始当日早朝のテレビ演説に、外部から特別軍事作戦に介入しようとするものに対して重要なことを言いたい、として恐怖のメッセージをプーチン大統領は入れていた。作戦を妨げようとすれば「ロシアは直ちに対応する。その結果はあなたがたの全歴史で見たことのないものになるだろう」、そして「この件に関するすべての必要な決定はすでに下された」と述べていた。「核」とは言っていないが、明らかに核兵器の使用、それも人類が広島と長崎で経験した以上の、戦略核兵器を用いた全面核戦争を辞さない、という意味だった。

それに続いて、侵攻四日目の二月二十七日にクレムリンが発信したのが、「ロシアの核抑止部隊に特別警戒態勢に入ることを命ずる」プーチン大統領と、数メートル離れて並んで聞くロシア軍の二人の首脳の映像だった。

プーチン大統領は、「西側諸国が我が国に対し非友好的な経済措置をとった」ことを理由としてあげていた。だから、これがSWIFT（国際銀行間通信協会）からのロシアの排除など前例のない経済制裁への対抗措置だったことは理解できた。

だが、この「特別警戒態勢」が具体的に何を意味するのかは誰にも分からなかった。考えてみると、この措置はおかしなことだ。核抑止部隊とは、大陸間弾道ミサイル（ICBM）、戦略爆撃機、戦略原潜からなる戦略核の部隊のことだ。米ロの戦略核部隊は、冷戦時代の遠い昔から、二十四時間三百六十五日常に臨戦態勢にある。敵がICBMを発射して奇襲すれば、自国に三十分足らずで届いてしまう。その間にこちらも反撃するならしなくてはならないからだ。それではじめて「抑止力」として機能する。

だから両国の大統領は、どこに出張するにも「核のボタン」が入ったカバンを持った軍人がついて回っているのだ……と書いてきて、あらためてこの核抑止力の理論の非現実性とバカバカしさに気づく。本当に敵の核ミサイル発射の報せが大統領に届き、それが百パーセント確実かもわからないのに、あと十分で決めてくれ、と言われて人類を滅亡させる判断ができるだろうか。それが午前三時の熟睡中だったら、八十歳近くの高齢者が、すぐに目覚めて対応できるのだろうか。そのことに全人類の命がかかっている狂気を痛感するが、とにかく現状はそういう臨戦態勢になっている。いまさら「特別警戒態勢」と言ってもすることはほとんどないはずである。じっさい、この命令を受けての具体的な措置はどこにも観測されなかった。

しかし、核大国によるこのような「命令」はこれまで誰も聞いたことがないものだった。ノーベル平和賞を受賞した国際NGO、ICAN（核兵器廃絶国際キャンペーン）は、やはり平和賞受賞者のロシアの独立系新聞の編集長ドミトリー・ムラートフ氏と連名で共同声明を出し「私たちはいま、キューバ危機以来となる危険なレベルの脅威に直面している」と非難するなど、国際的に多くの危惧の声があがった。

世界は急速に全面核戦争の恐怖を思い出し始めていた。二十世紀の冷戦時代には、私も覚えているが、常に核戦争による死の恐怖があった。それが一九九〇年前後にソ連が崩壊し東西冷戦が終わったあと、世界はその恐れを忘れていた。そこから三十年あまりがたち、太平の眠りが終わったのだ。

バイデンのメッセージ

この空気は、翌二十八日、ホワイトハウスですぐに表れた。この日、「黒人の歴史の月間」の式典が開かれていて、生バンドの華やかな演奏が流れるなか、バイデン大統領（当時）が退場するときに、ジル夫人と腕を組んで、花道のような通路を左右の観客に笑顔で手を振りながら進んでいた。そこに一人の女性記者がいきなり声を張り上げて聞いた。

「大統領、アメリカ市民は、核戦争を心配するべきですか？」

アメリカ人は、いま自分たちの命の心配をするべきなのか、という質問だった。

バイデン大統領は「NO」と即答した。八十歳になろうとする年齢に似つかわしくない野太い声だった。「黒人の歴史の月間」とまったく無関係の質問で不意打ちされた戸惑いもなかった。そして歩みを止めず、会場から去っていった。

この「即答」が示しているのは、この時のバイデン大統領は、聴衆に笑顔を振りまきながらも、頭の中にはウクライナの戦乱がアメリカ国民を巻き込む核戦争につながらないか、それを防ぐにはどうするか、があったということだ。

そして、この「NO」は、前日に核の脅しを一段階進めたプーチン大統領へのメッセージにもなっていた。アメリカは、この紛争を第三次世界大戦に拡大させるつもりはない、という決意だ。この時期、米ロ間の対話のチャンネルはほとんど閉ざされていた可能性が高い。だからお互いにメディアを通じたメッセージの交換によって、「核のゲーム」を繰り広げていた。それもまた、情報戦だった。

ロシアが核を使うとき

私も、このバイデン大統領の「NO」の映像は見ていて、その切迫感に驚いた。侵攻開始当初は「まさか二十一世紀に大戦車部隊が他国に侵攻する戦争がおきるとは」と思っていたが、本当に核戦争の危険があると思ったのはこの問答を見た時である。

日本でも、ニュース番組が連日ウクライナ侵攻を伝えていた。しかし、これが自分たちの命にかかわるという危機感はなかった。

たしかに、テレビでは、「ロシア軍の動向の専門家」や防衛研究所の研究官、シンクタンクや大学の「識者」といった人たちが各局をはしごして事態の解説をしていた。ウクライナ侵攻を機に、どっとテレビに出てくるようになったこれら一群の「専門家」については、私なりにテレビのプロとして思うところはある。端的に言えば、テレビに年中出てくる人が「ホンモノ」の識者とは限らない、ということだが、それはテレビ出身の私にとって天に唾することになるし、この連載のもう少し後の方で慎重に論じたいと思う。一点だけ最初から今まではっきりしていることは、「ウクライナ語を解し、学術的にもしっかり研究してきたウクライナの専門家」の客観的な分析がテレビやオンラインなど映像メディアに出ることはほぼなかったということだ。

だがそうではあっても、連日各局の番組が多くの時間をとって戦況やロシアの軍事戦略についてかなりつっこんだ報道をしていた。新聞・雑誌など紙の媒体もそうだった。その中で、急速に高まってきたロシアの核使用の危険に関して、私の目を引いた二つのキーワードがあった。

一つはロシアの通称「核ドクトリン」だ。ロシアは、どのような事態になれば核兵器を使用するかを場合分けして明記した「核抑止政策における国家の基本原則」を侵攻二年弱前の二〇二〇年六月に発表していた。それまで、ロシアの軍事戦略全般についてのドクトリンは発表されていたが、核戦略に特化した文書を発表したのは初めてで、人類の命運を握る核大国としての透明性を高めていた。

そこでは、核兵器はもっぱら抑止のための手段で、よほどのことがなければ使わない、と位置づけ、使用の条件を四つに場合分けしている。

最初の二つは（１）ロシアや同盟国の領域に弾道ミサイルが発射されたことがわかったとき、（２）ロシアや同盟国の領域に核兵器や他の大量破壊兵器が使われたとき、で、まず（２）は理解できる。（１）はその弾道ミサイルの弾頭が通常兵器か核兵器かわからない段階で核報復するのか？ という点が不安だが、ICBMを発射されたら、ということであれば一応理解はできる。

（３）死活的に重要なロシアの政府施設や軍事施設に敵の干渉があったとき、はクレムリンやプーチン大統領の居所、核兵器関連の軍事施設が何らかの攻撃にあったとき、ということで、これも理解はできるが、ウクライナ侵攻のこの後の段階では肝を冷やす瞬間もあった。

そしてもっとも問題になったのが（４）通常兵器でのロシアへの攻撃で国家が存立の危機に瀕したとき、という項目だった。また、別の条文には、「国家の主権・領土の一体性の保護」を目的とする、という表現もあった。

この「核ドクトリン」を見て、みなさんはどう考えるだろうか？ ロシアの核使用は、ちょっとやそっとではない、と表明している（核使用の閾値が高い）と見るべきか、それとも文面の解釈次第では簡単に核使用してしまうという宣言（閾値が低い）なのか。

当時、テレビに毎日のように出ていた「専門家」たちの解説は、このドクトリンによれば、ロシアの核使用の閾値は低い、というのが大勢だった。（４）は、相手が核兵器を使用しなくてもロシアは核使用する可能性があると宣言している。これは侵攻前にプーチン大統領が言っていたこと（第三回参照）とも符合する。

実はこの戦略は、冷戦時代は逆にNATOのものだった。当時大戦車軍団を擁していたソ連軍と、欧州で東西を分ける「鉄のカーテン」で対峙していたNATO軍は通常兵器ではかなわないと自覚し、核兵器を先制使用するつもりだった。それがソ連崩壊で国力が減退したロシアと、加盟国を拡大したNATOの通常戦力の力関係は逆転し、今ではロシアが核の先制使用の戦略を隠していない。

そこまでの理屈はわかる。

だが問題は「国家存立の危機」という抽象的な条件をどう解釈するかだ。例えば日本にも、「存立危機事態」という言葉の上ではほとんど同じ概念がある。関連法規の制定当時は、今まさに問題となっている「ホルムズ海峡が封鎖されたとき」といった例示もされていた。つまり、はるかに離れた国外の事態にも適用できる概念だ。

とすれば、ロシアの核使用における「国家存立の危機」は、隣国ウクライナでの戦いにも適用できるかもしれない。あるいは、軍事的な危機だけではなく、経済的に国家経営が困難になる事態も含まれるかもしれない。だからこそ、プーチン大統領は戦略核部隊に「特別警戒態勢」を命じた時、西側諸国の経済制裁を理由にあげたのではないか？ なにしろSWIFT排除は経済制裁の「核」オプションと言われているのだ。

（続きはこちらhttps://gendai.media/articles/-/166989）

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