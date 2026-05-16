開戦当初、ゼレンスキー大統領の「完璧なスピーチ」の裏で動いていたアメリカのPR業界

ロシアのウクライナ侵攻開始から4年。2002年に刊行された名著『戦争広告代理店』で現代の国際政治を裏で動かすPR情報戦の実態を解き明かしたノンフィクション作家・高木徹氏（元NHKチーフ・プロデューサー）は、この戦争をどう見ているか？

『群像』2026年1月号より始まった新連載『ウクライナPR情報戦 演者の「成功」と「落日」』の第6回後編を特別公開！

（前編はこちら https://gendai.media/articles/-/166676 ）

（本連載の第1回はこちら https://gendai.media/articles/-/161094）

ゼレンスキーの名スピーチ

もう一つのキーワードとして、「エスカレート・トゥ・ディエスカレート」もあった。反対の意味の二つの言葉を重ねるこの言い方は「バズワード」としてもインパクトがあるが、ロシア軍は、戦況が不利になっている、あるいは不利になるかもしれないと考えるときに、早い段階で先に戦争をエスカレート、つまり核兵器使用に及んで、相手を全面核戦争の恐怖によって屈服させ、有利な条件で停戦（ディエスカレート）に持ち込む戦略を採用している、核ドクトリンも実はこれを内包した宣言なのだ、と解説されていた。

その想定では、まず一発、おそらくは被害の出ないどこか海の上で核兵器を爆発させるのではないか、とも言われていた。そうなれば当然、NATOも同じように、あるいは「倍返し」で核使用するだろう。となればロシアも黙ってはいない。だが、メディアで「識者」が語るのはそこまでで、その先どうなるかは、誰も言わなかった。

ちなみに、今回のアメリカによるイラン攻撃においても、ベッセント財務長官が「時にはディエスカレートするためにエスカレートしなければならない」と発言している（米NBC「Meet the PRess」二〇二六年三月二十二日）。これは、プーチン政権とトランプ政権の考え方が似ていることを表している。

話を戻すと、プーチン大統領の「特別警戒態勢」命令、バイデン大統領の「NO」、ロシアの核ドクトリンと「エスカレート・トゥ・ディエスカレート」戦略。単純に考えれば、プーチン大統領の「核の脅し」の情報戦が成功していた。

だが、いまの私は、これらの解説の真偽や、このときの世界と日本の情報環境には、もう少し複雑な背景があったと考えている。しかし、そこに思いが至ったのは、のちのことだ。

私の心の中に、三十年ぶりの核戦争への恐れが芽生えていた。そして、それを決定的にしたのは、ゼレンスキー大統領の情報戦だった。

ゼレンスキー大統領は、侵攻開始翌日の「私たちはここにいる」の動画いらい、毎日カーキ色のシャツ姿で発信し、ロシアの非道を非難し、我々は屈することはない、と国民とウクライナ軍を鼓舞していた。

そして侵攻開始から六日目の三月一日、そのPR情報戦を次のフェイズに進化させた。

それは、EU議会へのオンラインでの演説だった。この前日、ウクライナはEUへの加盟申請を行っており、その受諾と、軍事支援を訴える内容だった。これはそこからしばらく続く、ゼレンスキー大統領の各国議会へのオンライン演説の嚆矢となった。

ブリュッセルのEU議会に設えられた特大の画面に、カーキ色のシャツと生えそろってきた無精ひげの姿で現れたゼレンスキー大統領は、「ここ数日、私はどのように挨拶をしてよいかわからない。good morningとも、good afternoonともgood eveningとも言えないからだ」と言ってスピーチを始めた。

ちょうどこの日、ロシア軍のミサイルがキーウ中心部のテレビ塔を直撃した映像を世界が見ていた。それは文明が野蛮によって息の根を止められようとしている象徴のような映像だった。スピーチを聞くEUの議員たちの間にすすり泣きの声が広がった。ゼレンスキー大統領はウクライナ語で語っていたので英語の同時通訳が入っていた。その同時通訳者も声をつまらせた。この動画は、ゼレンスキー大統領の「感動の名場面」として、今もYouTubeで見ることができる。

「誰も我々を破壊できない。我々はウクライナ人だ。我々は私たちの子供たちが生きることを見たいと願う。それは正当な願いだと信じている」。そして、「あなた方が私たちとともにあることを証明してください。私たちを見捨てないことを証明してください。あなた方が間違いなく欧州人であること、生が死に勝利し、光が闇に勝利することを証明してください」と語りかけ、「ウクライナに栄光あれ！」と結んだ。

完璧なスピーチライティングだった。

拍手の嵐とスタンディングオベーションが止まらなかった。そして、オンラインの映像が終わると、議会はすぐにロシア非難決議を圧倒的多数で可決した。

「CLOSE THE SKY」

この感動のストーリーを見て、なぜ私が恐怖を感じることになるのか？ それはあまりにひねくれた見方ではないか？

第一に、政治家の演説が熱狂一色の反応を引き起こすことは、歴史上危険だった例が多い。そこに批判的な視座を持つことができなくなるからだ。だが、どんな時も「大統領」とは権力者であり、その言動には監視が必要だ。それがジャーナリズムの基本の「き」だ。

もっと具体的な理由もあった。この日の演説で直接の言及はなかったが、その前日くらいから、ゼレンスキー大統領とウクライナの政治家や政府の要人たちが、いっせいに「飛行禁止区域の設定」をNATOに要求するキャンペーンを始めていた。

ロシア軍によって、陸上だけでなく、ウクライナ全土が激しい空からの攻撃を受けている。せめてそれを防ぐために、これまでの国際紛争でも前例があったように、ウクライナ上空を他国の軍用機が飛べない空域と定め、ロシア軍の空爆を防いでほしいという要求だ。

これはロシアに攻め込む話ではなく、防衛的な施策だ。それをNATOに要請して何がいけないのか？ 普通はそう思うだろう。

この要求は「CLOSE THE SKY」という三つの単語によるわかりやすいキャッチコピーとしてあらゆる場面で使われた。PR情報戦の基本的な戦略である「バズワード」の典型だ。日本の放送でさえも、キーウにいる市民がこのフレーズを掲げているとか、カフェの壁にメッセージとして貼られているとか、ビジュアル効果抜群に報道されていた。国際的なメディアでもそうだった。

だが実は、これは極めて危険な要求だった。飛行禁止区域を設定するためには、NATO軍は戦闘機をウクライナ上空に飛ばしてパトロールをしなければならない。そしてロシア軍機がウクライナ上空に入ってくれば、撃墜しなければならない。その瞬間に、ロシアとNATOの戦争が始まる。第三次世界大戦勃発の可能性大だ。外交や軍事のプロである各国の官僚たちは、もちろんそれを熟知していた。ゼレンスキー大統領が正式に要請したときも、アメリカ国務省の報道官は、「決定的にエスカレートし、米ロの軍事衝突に繫がる可能性がある」としてすぐに拒絶した。

だが、ゼレンスキー大統領は、EU議会で自ら作り出した「熱狂」を背景に「CLOSE THE SKY」の情報戦を続けた。三月三日には、「今すぐ空を閉鎖できないなら、いつやるのかタイムラインを教えてくれ。どれだけの人々が死ねばいいのか？ 教えてくれ。私は数えて待つ」と煽情的なメッセージを繰り出した。ロシアだけではなく、欧米諸国がウクライナの人々を殺している、と言わんばかりのレトリックだった。

それでもNATOのプロたちが応じることはなかった。三月四日に行われた緊急のNATO首脳会議でこれを正式に拒否した。この時、元ノルウェー首相だった欧州人のストルテンベルグNATO事務総長（当時）は、「NATOの責任は、この戦争をウクライナを超えてエスカレートさせないことだ」と、アメリカの国務省報道官と同じことを言った。

ところが、ゼレンスキー大統領はさらに口を極めてこれを批判した。「NATOはウクライナの都市や村へのさらなる爆撃に『グリーンライト』を与えた」「安全保障の約束や同盟の決意は死んだ」とまで言った。

動き始めた巨大なPR業界

このころから、アメリカの三大ネットワークやケーブルテレビの全米ニュースチャンネルに、ウクライナのさまざまな政治家、官僚、シンクタンクのアナリストが大挙して登場するようになった。ゼレンスキー大統領の与党の政治家だけでなく、野党であっても親EUの立場をとる議員が画面に登場し、いかに「CLOSE THE SKY」が必要かを訴え、動こうとしない欧米諸国の政府が腰抜けであるかを熱弁した。英語が流暢な出演者が多く、英語に難があるゼレンスキー大統領の代弁をしていた。

「突然」の侵攻に混乱するキーウから、これほど短時間に、優れたメッセージの伝え手を選び出し、統一されたメッセージを展開する。そのために各局にわたりをつけて出演させる典型的なPR情報戦を見て、その背後で活動する欧米流のPRのプロの存在を感じ取らざるを得なかった。

ボスニア紛争のPR戦略を指揮したアメリカの大手PR会社の幹部、ジム・ハーフ氏は、自らがビジネスとして行う情報戦の本質を「メッセージのマーケティング」と表現していた。いま、ウクライナが展開する「CLOSE THE SKY」のキャンペーンは、まさに「メッセージのマーケティング」だった。それはプロと一般の「情報の消費者」の意識のギャップをついていた。プロから見れば危険極まりない政策であっても、一般の眼からすれば「ウクライナで毎日無辜の人々が死んでいるのを見殺しにするのか」という感情を煽ることができる。欧米諸国の世論に訴え、政府に政策変更の圧力をかける高度に洗練されたPR戦略だ。

今では、この時の直感が間違っていなかったことがわかっている。侵攻開始直後から、数多くのアメリカのPR会社がウクライナのために活動していることは、各社のプレスリリースや、業界の専門誌、外国のために契約したPR会社が提出する司法省への文書、そして「ウクライナの戦争PRマシーン」について伝える海外の有力な報道機関の報道などから多角的に証明されている。

たとえば、ウクライナのためにきわめて早期に始動したPR会社の一つに、ワシントンＤＣの郊外に本拠を置き、国際的な案件を得意とする「プラスコミュニケーションズ」という会社がある。そのホームページを見れば、彼らが開戦三日目にウクライナのPRキャンペーンのために立ち上がり、のべ百人以上のウクライナ側の出演者を、CNNをはじめとしたテレビ局につないで生中継インタビューなどを実現させた。そして、その「露出」の回数は二千回以上に及んだ、と誇らしげに書いている。この会社だけでなく、アメリカの巨大なPR業界全体が動き始めていた。

実は、飛行禁止区域の設定は、その実効性にも大きな疑いがある戦術だった。紛争開始以来、ロシアの空軍機がウクライナ上空を飛び回り、市民の頭の上に爆弾の雨を降らせていたわけではなかった。ロシア軍の空からの攻撃は、そのほとんどが弾道ミサイル、巡航ミサイル、無人機、長距離の砲撃、ロケット砲によるものだった。

ロシア空軍が多数保有している戦闘爆撃機がほとんどウクライナ上空に出撃しないことは、当時の世界の軍事アナリストなどからも不思議がられていた。現在では、ウクライナ軍には戦前から「スティンガー」など携帯型対空ミサイル発射機がアメリカから大量に供与されていたこと、それを知っているロシア空軍が機体の損耗を極度に嫌うこと、さらにロシア軍は空陸の共同オペレーションの能力が低かった、といった説明がされている。

いずれにしても、目の前の現実として、ロシアの空軍機がウクライナ上空を飛び回っているわけではないのに、なぜこれほどまでにしつこく「CLOSE THE SKY」のキャンペーンを行っているのだろうか？ その目的は何だろうか。

それを考えた時、私の中に、ある一つの仮説が湧き起こってきた。それは、今に至るまで、日本でも、欧米でも、メディアにはあまり語られないウクライナの基本的な戦略についてである。

─ウクライナは、自らが生き残るためには、NATOを直接の戦闘に参加させ、ロシアを叩かせようとしているのではないか。その結果、第三次世界大戦がおきても仕方がないと考えているのではないか。そのために大規模なPR情報戦が行われ、世界を動かし、ひきずりこもうとしているのではないか。─

「不都合な真実」が、私の目の前に立ち現れていた。

（つづく）

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