本を片手に世界が広がる！　海外生活経験者の村井理子が、異文化理解のためのガイドブックを紹介【三浦哲哉『LAフード・ダイアリー』文庫解説】

異国での食体験を通して文化の「多様性」を再発見した、三浦哲哉著『LAフード・ダイアリー』がこの度、講談社文庫で刊行された。

文庫化にあたり、三浦さんと同じく、異なる文化的背景を持つ人々との交流を経験することで、日本での生活を見つめなおした経験を持つ翻訳家の村井理子さんに『LAフード・ダイアリー』の魅力を語っていただきました。

※ウェブ転載にあたり、一部再編集を行いました。

まさかのドタバタ劇⁉ 家族でのLA生活を子育て目線で読み解く。

本書は映画研究家の三浦哲哉氏が在外長期研究休暇制度（サバティカル）を利用し、ＵＳＣ（南カリフォルニア大学）で映画研究をするため、家族とともにＬＡ（ロサンゼルス）で暮らし、様々な食文化を体験した一年間の記録である。

ＬＡ到着から始まる一章では、幼い子どもを連れての渡米の困難が綴られる。五歳になったばかりの娘と二歳半になる息子が、日本とはまったく異なる環境に慣れるまでの親の苦労は察するにあまりある。五歳といえば多くを理解する年齢だが、それだけに扱いは難しく、二歳半は、いわゆる「魔の二歳児」だ。子育てを経験した身としては読むだけで神に祈りたくなるような状況。それでも三浦家はなんとか持ちこたえる。

二章では、ＬＡにようやく居を構えた家族が、徐々にその行動範囲を広げていく様子が見て取れる。車を買い、おっかなびっくりフリーウェイを走り出す。現地で知り合った人たちからの情報をもとに、ローカルな食べ物からスタートした一家は、ファストフードをきっかけとしてＬＡの食に深く身を沈めていく。

ＬＡの街はパッチワークのように複雑に組み合わさったあらゆるコミュニティが、それぞれの文化を維持している。ＬＡのフードシーンが多種多様なのは、その社会的多様性によって支えられているのが理由と著者は分析する。しかし、ＬＡの日本食は著者が考えていたような、ローカルの新鮮な素材をシンプルに食べるというスタイルではなかったらしいと気づくのが三章だ。日本文化を学びたいという一家に日本食を振る舞うことになった著者は、丁寧に出汁を引いて、新鮮な野菜を使ったお浸しを出す。もちろんとても繊細な味だっただろうが、現地の人の心には届かなかったようで、あくまで保険で作ったコロッケが一番人気だったことに若干落ち込む著者を応援したくなる。こんな時は妻の忠告（揚げ物は正義）が正しいというのが少し愉快だ。

タコスを語り尽くす四章は、絞りたてのライムが香るような文章が続く。食べることが好きな人間なら誰しも空腹を感じること間違いなしで、行動力のある読者ならタコスと冷たいビールにありつこうと、一旦本を置いて外出するかもしれない。ジューシーな肉、みずみずしい野菜、香ばしいコーン・トルティーヤが目の前に現れるようだ。個人的にはメキシカン・フードがなにより好きなので、この章を読んだだけでＬＡに行く理由ができた気がする。

五章は著者の妹が夫と住むカナダのバンクーバーを一家が訪れる様子が書かれている。熟練のバーベキューマスターらしき夫ノームが調理するサーモンや地元で採れた野菜は、そこでしか味わえない大胆さと繊細さが入り混じる味だったようで、思わずバーベキューに開眼したらしき著者の様子が良い。カナダ人は往々にして穏やかで心が広く、何かと自然に対して大胆だが、夜もとっぷりふけた七月初旬のカナダの湖畔で、「一緒に泳ぐか、テツヤ」と聞く根っからのカナダ人のノームも面白いし、水着がないと固辞する著者も、しみじみ、面白い。

ＬＡの生活にようやく慣れはじめたころ、一家は現地で知り合った篠本夫妻の一時帰国に合わせて、ハウス・シッティングを頼まれる。ビーチやファーマーズ・マーケットにも近い場所にある海辺の家での滞在は、アパート暮らしに疲れた一家に大きな安らぎを与えたようだ。三浦家の長女が、実は相当面白い子なのではないかとわかりはじめるのが、この六章のあたりだ。

プライベートな滞在記録が、広く読者に呼びかけるもの。

七章は著者が敬愛する料理評論家ジョナサン・ゴールドについての記述が続く。ゴールドの人柄があまりにも魅力的に描かれているため、彼の晩年の姿を捉えたドキュメンタリー映画『シティ・オブ・ゴールド』を鑑賞しようとしたが、残念ながら、アマゾンのプライム・ビデオでは日本から鑑賞することはできなかった。それでも、著者のゴールドに関する記述を読めば、その人柄や探究心がどれほどまでにＬＡの人たちを魅了したのかがわかる。本章には、三浦家の人々がすっかりＬＡの生活に慣れ、ほとんど現地人のようにスムーズに街を移動し、様々な食を堪能していく様子が描かれている。

八章、九章は、三浦家がＬＡまで来た本来の理由であるＵＳＣでの映画研究について綴られている。公開レクチャーのタイトルは「映画と牛の関係について──もし映画が牛であるならば、デジタルフィルムはビヨンドミートか」。映画と牛がどのような関係にあるのかは、是非本書を読んで頂きたいが、「牛」をキーワードとして映画と食が語られていく様子が鮮やかで、ただただ、圧巻と言わざるを得ない。そう繫がるのか！ と、私はデスクで本書を片手に結構大きな声を出した。

三浦家の長女春香さんの成長著しい十章では、家族が出会ったＬＡの人々について知ることができる。海外で暮らす魅力の一つはバックグラウンドの異なる人々との出会いだと思うのだが、三浦家もその機会に恵まれたようだ。そして子どもたちの成長があまりにも眩しく、その様子は本書にとって素晴らしいスパイスとなっていると思う。著者に「ヘイ、ダディ」と声をかける春香さんの利発さに、思わず微笑んでしまう。ＬＡの生活でいくつも切り抜かれたはずの美しい思い出の一コマに、この「ヘイ、ダディ」も含まれているはずである。

世界中がCOVID-19の影響で大混乱を来していた二〇二〇年三月、三浦家は帰国の途につく。ＬＡで一年暮らし日本に戻った著者は、爛▲瓮螢的習慣と日本的習慣の二つが重なりあって互いが互いを際立たせる、そのような感覚を覚えた瓩判劼戮討い襦つまり、紆余曲折、様々な経験を通じて、日本食の美味しさを再発見したというわけだ。ＬＡのフードシーンについてはその最大の特徴を、爐修料愍かつモザイク状に入り組んだ複雑な生活空間を備えていることによって、そこに移り住んできた者の「心の襞」を半ば強制的に増やしてしまう点にあるのではないか瓩判颪い討い襦０貲の滞在を終えて著者が導き出したＬＡの食の要素が存分に語られているのが十一章で、それではＬＡの食は実際のところどうなのかという問いが解き明かされている。

最終章である十二章では、食の「多様性」と「画一性」が語られている。一九六〇年代ころからアメリカでは行き過ぎた画一化への反省から、多様性を擁護する言説が唱えられるようになった。その拠点とも言えたのがＬＡやサンフランシスコといった場所。しかし現代となっては食の多様性を称賛する言説はかつてと同様の受け取られ方をしているとは言いがたく、むしろ無力化しているとする著者。そこで著者は、「多様性」と「画一性」を明確に分け、「画一性」の側に負の価値を押しつけすぎている現代の杜撰な二項対立を解きほぐす試みを本章で行っている。ファストフードも、ケチャップも、薄いアメリカンコーヒーもまた、多様性であると言える。この「貧しさの多様性」においても、再び料理評論家のジョナサン・ゴールドが登場している。

個人的なことになるが、本書を読んで私が思い出したのは、十代でカナダに渡り、学生寮で暮らした日々のことだった。自分の手のひらよりも大きなチョコチップクッキーも、夢のように美味しかったフローズンヨーグルトも、チャイナタウンで買ってきたインスタントラーメンを友だちの電気ポットで煮て激怒されたことも、カナダの食を堪能するあまり十キロ増量して帰国したことも、今となってはすべてが楽しい思い出だ。あの時期に感じた心が砕けるようなホームシックの苦しみや、それを上回るほど衝撃的で忘れがたい経験がなければ、今の私はいない。二つの言語の世界を行き来する時間と、様々な国からやってきた人々と生活を共にした経験から、今の私は作られたと思う。いつか海外にわたり、日本とは違う環境に身を置いてみたいと考えている読者がいるのなら、お守りのように本書を握りしめて、勇気を出して海を渡ってほしい。

三浦哲哉（みうら・てつや）

1976年福島県郡山市生まれ。東京大学大学院総合文化研究科超域文化研究科表象文化論コース博士課程修了。現在、青山学院大学文学部比較芸術学科教授。著書に、『サスペンス映画史』（みすず書房）、『映画とは何か──フランス映画思想史』（筑摩選書）、『『ハッピーアワー』論』（羽鳥書店）、『食べたくなる本』（みすず書房）、『自炊者になるための26週』（朝日出版社）。共著に『オーバー・ザ・シネマ──映画「超」討議』（石岡良治との共編著、フィルムアート社）、『演出をさがして 映画の勉強会』（濱口竜介・三宅唱との共著、フィルムアート社）がある。

食の魅力を解くカギはFとCにある！ ロスアンゼルスで考えた風味と自炊のこと