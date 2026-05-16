福沢諭吉は「開明系インフルエンサー」だった…〈大衆〉を操作していた出版機構の時代の終焉

近年、「ライターが食えなくなる」という議論をSNSでよく見かけます。SNS社会の到来やAIの発達で、文筆業として生計を立てていくのが厳しくなる状況を憂いた意見が多くあります。そもそも歴史を振り返ると、「専業作家」が職業として成立したのはここ100年程度のことで、史上の「ボーナスタイム」だったのではないか、と著述家の真鍋厚さんは分析しています。短期連載第3回の内容をお届けします。

第1回：「ライターが食えなくなる」議論に抜け落ちている視点…出版市場が生まれた「歴史的経緯」

第2回：漱石でも印税より給料のほうが高かった…「食える作家」の時代はいつ到来したのか

「夏目漱石から村上春樹へ」の終焉

なぜ、「書き手のバブル」は弾けたのでしょうか。

前回、ビッグ・ヒストリーの観点からその真相について論じました。かいつまんで言うと、IT革命以前のマスメディア＝紙媒体中心の情報環境と、経済成長と共同体意識に依存した「分厚い中間層」の購買力が失われたからです。

今をさかのぼること100年前、第1次世界大戦の好景気や都市化を背景に、「新中間層」と呼ばれる会社員、公務員などを中心とする階層が生まれました。国文学者の前田愛は、この大正時代に始まった「円本ブーム」（低価格の全集ブーム）によって顕在化した「大衆」について、以下のように述べています。

「すでに講談社の『キング』は大正十四年一月の創刊号で七十万部を越える発行部数を記録し、新潮社の『世界文学全集』は五十八万の予約読者を獲得する。改造社の広告が『民衆』というシンボルを執劫に繰り返した事実が端的に示しているように、出版機構の自由に操作しうる《大衆》が登場したのである」（『近代読者の成立』岩波現代文庫）

つまり、IT革命が情報のグローバル化を加速し、長期停滞と国民意識の低下により「分厚い中間層」が縮小すれば、「文筆のみで中流以上の生活を送れる専門職」（安定した職業としての専業ライター）という階層が一定のボリュームで存在するボーナスタイムは終了する運命にあったのです。

また、昭和時代に大衆誌の最盛期を迎えますが、潤沢な取材費や高額の原稿料などは、右肩上がりの経済に支えられた当時の人々の購買力と並行して、出版社や新聞社といった強力な事業体がテキストコンテンツの制作と流通を独占していたからにほかなりません。「定価で、全国どこでも、物理的なモノとして売れる」という紙の出版構造のアドバンテージです。

そう考えると、「夏目漱石から村上春樹へ」という言葉で言い表すことができる巨大な知的中間層が成立し得た黄金の時代（1900年頃〜2000年頃）とは、むしろ例外的な状況だったのではないかと疑わしくなってきます。

専業ライターの絶対数は減っていく

これまで述べてきた人類史のスパンから見れば、「専業ライター」が仕事として脚光を浴び、若者の職業選択の対象となっていたこと自体が、様々な好条件がそろった瞬間にだけ咲いた、徒花（あだばな）のようなものに思えてなりません。

もちろん、それが昨今話題のライターの原稿料の「買いたたき」を容認する理由にはならないでしょう。フリーランスの弱い立場が、出版社などによる低価格での案件発注や、契約・支払いの遅れなどにつながっており、これは別問題として考える必要があります。

ですが、構造的要因という部分では大いに関係しているのも確かです。産業として衰退局面に入ってしまうと、その末端に位置する下請けへのダメージは避けられないからです。今後の生成AIの台頭などに伴い、「専業ライター」の絶対数はますます減少の一途をたどることになるでしょう。

片や、依然として専門知識を持つ書き手や、取材力・構成力に長けた書き手は高単価を維持しているのも事実です。要するに、実力やジャンルによって収入の二極化が広がり、もはや「専業」であることは成功者の証になっているといえます。

明治時代、東京朝日新聞社に入った漱石と反対に、自ら版元となる新しい道を切り拓いた福沢諭吉（1835-1901）のように、現代は、再び「出版社という組織の庇護を離れ、個別の読者とどうつながるか」といった本質的な課題へと回帰していると捉えることもできるでしょう。

福沢は、「福沢屋諭吉」を名乗って自費出版をスタートさせ、のちの慶応義塾出版局を作ったことでよく知られています。大ベストセラー『学問のすゝめ』を著し、偽作（海賊版）に待ったをかける著作権のパイオニアとしてもその力量を発揮しました。

福沢諭吉はインフルエンサーだった？

当時は、「書林（出版社）に手数料を払って売ってもらう」形が一般的でしたが、それが不満だった福沢は、制作から販売までの全工程を自らの管理下に置くことで、書籍商に依存しない高利益率の体制を築きました。それまでは書林（出版社）が決めた一方的な報酬を受け取るだけで、著作権や適正な対価を主張できない状況があったのです。

自身の渡米・渡欧体験をもとに、西洋の政治や文化を紹介した『西洋事情』を大ヒットさせるなど、時代の最先端を行く「開明系インフルエンサー」と評したくなるスター的な存在で、出版事業で得た利益を慶応義塾の運営など次世代の育成に還元していました。

この「福沢革命」は、前近代における「食客」「戯作者」の面影を引きずっていた書き手たちを「知的なコンテンツ生産者・権利者」へと格上げし、現在まで続く社会的地位の下地を作ったと言っても過言ではありません。

ただし、かつてと現代の状況が決定的に違うのは、「情報の供給量がけた違いに多い」ことです。書き手の収入が不安定化している最大の要因は、コンテンツが足りないからではなく、多すぎて埋没してしまうこと、そして無料の娯楽との過酷な競合にあるのです。

では、人々がテキストコンテンツ自体にお金を払わなくなっているかというと、実はそうではありません。SNSやクリエイター向けのプラットフォームなどで、個人が発信するテキストコンテンツがメンバーシップ（月額サブスク）、有料記事、投げ銭などの名目で売買され、巨額のお金が動いています。

今や、紙媒体しかなかったことで優位性を保てたテキストコンテンツの価格は実質的に暴落し、ゼロに近づきつつある中で、新聞社などに権威付けられた「プロ」が享受していた独占的な権益が霧散し、テキストの売買における「アマ」の参入障壁は取っ払われました。「出版機構の自由に操作しうる《大衆》」の時代が終わろうとしているのです。

【後編を読む】「ライター業」はもう終わりなのか？読書文化の「劣化・衰退」で片付けようとすることへの違和感

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