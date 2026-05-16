月々3万円減のはずが総額は…元住宅営業マンが明かす「住宅50年ローン」の”とんでもないカラクリ”

建築コストの高騰などで、右肩上がりが続いている住宅価格。それにともない、住宅ローンの融資期間を最長35年から50年へ延長する金融機関が増えている。そこに落とし穴はないのだろうか？ 元住宅営業マンで、著書に『住宅業界ぶっちゃけ話』がある屋敷康蔵氏が、「50年ローン」に潜むリスクと、金融機関の思惑を明かす。

「住宅ローン50年時代」が現実に

お客さまとの打ち合わせで「屋敷さん、これだと毎月の返済が厳しいですよ……もっと返済期間、長くできませんか？」という相談に対し、「いやいや、お客さま、これが現在最長の返済計画です。フラット50なんてものはありませんからね」……と、これが10年前のお客さまとの会話である。

そんな住宅ローン50年時代。10年前、20年前には冗談で話していたことが、とうとう現実となった。最近になって急に「住宅ローン50年」ということについて騒がれ出している。

じつは住宅の50年ローンというものは2009年に住宅金融支援機構で「フラット50」の運用開始は始まっていた。

ただ当時、既存のフラット35を取り扱う金融機関すべてで利用できたわけじゃなく、取り扱い開始日も金融機関によって異なっていたことも普及しなかった要因だろうとは思う。

また、このころは住宅ローン破綻が増加して問題となり始めた時期でもあり、そのタイミングで「50年ローン」運用開始を聞いたとき、私は「さらに過剰貸付をするつもりなのか？」という違和感しかなかった記憶がある。

この当時は、まだ住宅ローンは長くても35年で完済することが一般的考え方であり、運用は開始されていたものの、実際に利用するお客さまは、ほとんど存在しなかったというのが現実でもある。

しかし、2025年にネット銀行のPayPay銀行やauじぶん銀行が50年ローンを大々的に開始し始めたあたりから急激に普及し始めた感はある。50年の住宅ローンについて議論される場を最近、ちょくちょく見かけることも多いが、どういうわけか利用者であるお客さま側の事情ばかりがクローズアップされていることが多い。

この50年ローンが普及する背景には金融機関側の事情も大きくかかわっていることを忘れてはならない。

世の中全体の年収が上がらないなか、建築費は上昇傾向にある。そうなると審査基準となる返済比率はおのずと上がってしまい、貸付上限額は絞られることとなる。結果、金融機関が貸付できるお客さまの数の減少となってしまう。

「50年ローン」を勧める金融機関の都合

では、金融機関が、いままでどおり住宅ローン顧客を獲得し続けるにはどうしたらいいか？ 答えは、お客さまの返済比率を下げればいいということ。そして返済比率を下げるには返済期間を延ばせば丸く収まることとなる。

そして金融機関は、「長期的な無理のない計画」という、お客さまにとって耳当たりのいい言葉で50年ローンを推奨するわけだ。

住宅金融支援機構のフラット50で5000万円借りた場合、35年ローンに比べて月々およそ3万円の負担減となる。たしかに毎月の負担は軽減できるが、総支払額はおよそ1000万円増にもなる。

住宅金融支援機構のホームページにはフラット50の注意事項として、「フラット35と比べて完済時年齢が高くなり、総返済額が増加する可能性があります」とある。可能性ではなく、間違いなくそうなること確定の商品だ。

そして、そもそも「50年ローンなんて大丈夫なのか？」という心配の声に対し、住宅ローン自体を推進するカウンセラーや一部の専門家たちは、「銀行はお金を貸す側、当然、リスク計算等は、みなさんが思っている以上に慎重に行われている」などという。果たして本当にそうだろうか？

これは50年ローンにかぎらず、35年ローンでも同じことがいえるが、銀行のリスク計算というものは、その土地、建物の担保評価や市場評価、金利の動向を見ているということであり、お客さまが「失職したり、転職したりして年収が下がったりしないか？ 病気になって返済不能になったりしないか？ 離婚して世帯収入が減少したりしないか？」なんていう超個人的なリスクなど計算してはいないし、そんなものは計算どころか本人たち含め、予測不能な事柄でもある。

しかし、住宅ローン破綻というものは、こういった個人的事情が原因となることがほとんどだろう。

繰り返すが、銀行のリスク計算というものは、お客さまであるあなたが返済不能となったときに、担保になっている夢のマイホームに市場価値がどれだけあるか？ どれくらいの販売価格が見込めるか？ を計算したものであるということ。

つまり、お客さまのリスクではなく、銀行側のリスク計算であるということを忘れてはならない。

老後に待ち受けている「厳しい現実」

35年ローンでも遠い先の話に聞こえるが、50年ローンとなったら「終身ローン」のようなものであり、50年先のことを計画するということは、いつ死ぬかまでを計画しているのと同じことに聞こえる。

50年ローンがOKなら、もう70年ローンだろうが、80年ローンだろうが一緒……そのくらい先の話ということである。

また、50年ローンの場合、完済年齢は80歳、85歳という条件にはなると思うが、定年後にも住宅ローンを返済し続けるということ自体は否定しない。35年ローンも、それは同じことがいえるからである。

しかし、定年後も継続する住宅ローン返済は、老後資金の計画を綿密に行わないと、なかなか厳しい現実が待っている可能性が高い。

人生100年時代、たしかに寿命は延びている。時代の変化とともに生涯働き続ける人も増えてくるだろう。そういう意味では50年ローンも、これからの時代、ありなのかもしれないが、健康寿命は昔とさほど変わっていない。

医学の発達により、延命はできるが、おそらく多くの方が50代から徐々に体力の衰えを感じ始め、60代、70代になれば、どこかしら体の不調が出てくるもの。美容、コスメの進歩により、たしかにひと昔前の高齢者よりは見た目が若々しい人は増えた。しかし、体の中身までは時代の進歩に追いつけないといったところだろう。

つまり人生100年時代とはいえ、しょせん「尻尾が伸びているだけ」で、健康的に日常を送れる時間は昔とさほど変わりがないということである。

そして健康寿命が終わり、不健康な長生きを強いられたとき、いままで当たり前のように返済してきた住宅ローンの負担は肉体的にも、精神的にも大きくなることだろう。

仮に途中で自宅を売却することになっても、都心ならともかく、郊外の地方都市では地価も下がり、売却したところで残債割れ（住宅ローン返済が残る）の可能性が高くなり、売ることもできずに身動きが取れない状態になる可能性もある。

50年後を正確に予測できる人はいない

35年ローン、50年ローンを考えたとき、すべてはよくも悪くも「あーなるかもしれない、こーなるかもしれない」という「かもしれない」である。

これは相談されたお客さまに私がよく話していたことだが……「未来は誰も正確に予測などできないが、過去30年、50年は正確に振り返ることができる」ということ。

この50年間で何が起こったか？

1979年に原油価格高騰による第2次オイルショック（第1次は1973年）、1985年からはプラザ合意、円高不況とバブル景気への突入、1989年に初めて消費税3％が導入され、1990年にはバブル崩壊による日本経済の長期停滞が始まり、山一證券や銀行も倒産する時代に。

1991年には大国ソビエト連邦の解体、1995年は阪神・淡路大震災、1997年には消費税5％に引き上げ、2001年はアメリカ同時多発テロ、2007年はアメリカのサブプライムローン問題が表面化して世界中で金融危機、2008年はリーマン・ブラザーズの経営破綻によるリーマン・ショック。

2011年には東日本大震災、2014年には消費税が8％に引き上げ、2016年には熊本地震、2019年はまたもや消費税が10％に引き上げ、同年は台風15号、19号と記録的な台風により各地で甚大な被害。これにより火災保険の保険料も大きく値上がりすることとなった。

そして2020年には記憶にも新しい新型コロナウイルス感染症のパンデミックと、この影響により多くの企業が倒産……。

このように大きな出来事を羅列するだけでも記憶に残るこれだけのことが起こっている。果たして、これらの事象を誰が、どれだけ予測できたことだろうか？

住宅業界が将来の責任を取ることはない

さらにネガティブオンパレードで語り続ければ、会社が倒産しなくても、いまは「黒字リストラ」なんて言葉もちょくちょく耳にすることがある。

会社は黒字なのに、AI（人工知能）化やデジタル化が進み、大手になればなるほど人手を必要としなくなる。これは時代の流れであり、予測されていた社会でもある。

対して自然災害は、まったく予測できるものではない。東日本大震災では原発事故により、引き渡しの翌月から新築住宅に住めなくなった人もいたし、建てた翌日に津波にまるごと住宅が流された人もいる。高気密、高断熱、高耐震で建てた家も高津波には対応していなかったということだ。

これらの話は東日本大震災の実体験として目の当たりにした、まったく予測不能な出来事である。

……とまぁ、こんなことを考え出したら、なんの計画も立てられなくなってしまうが、すべては「かもしれない」。起こるかもしれないし、何も起こらないかもしれない。

だから住宅ローンなんて組むのはやめとけということではない。住宅購入の計画にかぎらず、生きていくうえで、先のことなど予測できないし、すべて計画どおりにいくとはかぎらないもの。

むしろ計画どおりにいかないことのほうが圧倒的に多いはず。つまり、それくらいの覚悟を持って35年、50年という住宅ローンを背負う気概が必要ではないかということだ。

住宅業界はお客さまに、あの手この手で家を買わせようとするが、お客さまの将来の責任を取ることはない。買う側のお客さまも35年先、50年先の結末など予測できるものではない。

売り手と買い手のこの構造は今後も変わるものではないし、改善しようがない関係性であろう。お客さまが購入すること、住宅ローンを組むことについては住宅メーカーや銀行、そしてお客さま自身ですら正解がわからない。

そんななか、数千万円の住宅ローンを35年、50年返済していくわけだから、万が一のときは手放す覚悟、失っても生き続ける覚悟を持って契約書にサインするしかないのである。

人は何かにつけ「保証」を欲しがるもの。「どうすることがいちばん得なのか？ どうすればいちばん損をしないのか？」

もちろん、そのとき、そのときの判断でベストな選択をすべきなのだが、生きていくうえで100％保証されていることは何ひとつない。100％保証されているのは遅かれ早かれ「死ぬ」ことだけなのだから。

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