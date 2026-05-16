堺にある「ピラミッド」の正体とは!?　大阪府民も意外と知らない謎の建造物があった

大阪府堺市には、エジプトのクフ王のピラミッド、中国の秦始皇帝陵と並び称される世界の三大墳墓の一つである仁徳天皇陵古墳があるが、何とピラミッドもあるという。「ものの始まり、何でも堺」と言われるけれど、ピラミッドまであるんですか？ ということで、早速現地へ向かった。

堺のピラミッド？

南海電鉄泉北線深井駅から東へ約1キロ。住宅街をとことこ歩いていると、土壁と立派な門が現れた。門の正面奥には、平べったいプリンのような建造物が見える。…ピラミッドってこれですか？

堺のピラミッドは、緑の芝生広場の奥に鎮座していた。四角錐の頂点の部分がすっぱりと切り取られ、平べったい形をしている。

世界最大、エジプトのクフ王のピラミッドが底辺約230メートル、高さが約138メートル（現在）なのに対し、堺のピラミッドは底辺が53.1メートル、高さ8.6メートル。エジプトのピラミッドに比べるとこじんまりとしているが、それでもなかなかに立派なものだ。

表面には、瓦（かわら）がレンガブロックのように整然と積まれている。ピラミッド風に見えるのはこのためか。北側へ回ると、緩やかな階段状の盛り土の上に、草が生い茂っていた。こちらからは、毎年10月に開催される区民フェスティバルの際には、上へ登ることができる。

この歳になるまで、堺にピラミッドがあることを知らなかった。大阪府民でありながら、恥ずかしい限りだ。ところで、堺のピラミッドとは何ですか？ 古墳？ 古代神殿？ それとも宇宙人を呼ぶための交信用拠点？

古墳ではなく仏塔

「この建造物は土塔（どとう）と言います。奈良時代の高僧・行基（ぎょうき）が、土と瓦で築いた大野寺の仏塔です」（堺市文化観光局歴史遺産活用部文化財課分室職員）

仏塔とは仏舎利（釈迦の遺骨、またはその代替物）を安置するための仏教建造物で、代表的なものには法隆寺や四天王寺の木造の五重塔などがある。しかし堺のピラミッド、もとい、土塔は、読んで字の如く、土を盛り上げて造られた塔だ。築造当時は約6万枚もの瓦が葺かれていたそうで、12層の段（築造当初は13層）になっている。風雨によって土が崩れるのを防ぐため、盛り土の上に瓦を葺いたと考えられている。

似たような建造物としては奈良の頭塔（ずとう）や岡山県の熊山（くまやま）遺跡があるが、その大きさや工法など他に似たようなものがなく、このような土と瓦だけでできた塔というのは多分世界でここだけ、らしい。

国の史跡として指定されたのは1953（昭和28）年。1997（平成9）年頃から発掘調査が始まり、2004（平成16）年から2008（平成20）年にかけて公園整備、街路整備、史跡整備が行われた。西面と南面には瓦を葺き、東面と北面は植栽を施した現在の姿となったのはその時で、それまでは堺の至るところにある古墳のひとつか、こんもりした単なる丘と思われていたようだ。史跡スポットとしては意外と新しい。

粘土ブロックを並べて、土を詰め固める

12もの段があるこの土の塔は、どのように造られたのか。

まず、地面を平らに整地した上に、四角錐の底辺となる位置に正方形を描くように、縦30cm×横20cm×厚さ10cmほどの粘土の塊を置いていく。この粘土の塊で壁のような枠を造り、その内側に土を詰め広げ、枠の高さに揃えて平らになったところで、次の段の端となる位置に、先ほどと同じように粘土の塊を置いて型枠を造り、内側に土を詰めていく。

これを12回繰り返すことで、階段状の四角錐を造った。頂上の12層目には粘土の塊が直径約6mの円形に並べられていたことから、建物があったと考えられている。そのため、土塔の脇にある20分の1の模型では、13層目に法隆寺の夢殿や栄山寺（えいざんじ）の八角堂を参考にした八角形の木造建築を復元している。

造ったのは堺出身の高僧・行基

土塔を築造したのは奈良時代の高僧・行基（ぎょうき）だ。行基は668（天智天皇7）年、堺市西区家原寺町（えばらじちょう）で生まれた。父の高志才智（こしのさいち）は、百済から渡来した王仁（わに）氏を祖先とする一族で、母は蜂田首虎身（はちたのおびとらみ）の娘、古爾比売（こにひめ）とされている。

地名の由来になっている家原寺は合格祈願の寺として知られ、ハンカチに願いを書いて境内の壁に貼り付けると叶うと言われている。私の高校受験の際、母親がお詣りに行ってくれたような記憶がある。

というか、行基が堺出身であることに今更ながら驚きだ。なぜなら行基は745（天平17）年、聖武天皇から東大寺の大仏建立を任され、大僧正という最高位を贈られた。そういうこともあってか近鉄奈良駅正面には、噴水の中央に行基の銅像が置かれていて、奈良に来る人はまず行基の銅像と対面してから奈良観光に繰り出す。それで、私もすっかり奈良の人だと思い込んでいた。行基は、千利休や与謝野晶子以前の堺の大偉人なのだ。

民衆に尽くした行基

24歳で仏門に入り修行を積んだ行基は、40代後半から民間布教や社会事業を行うようになる。当時、僧侶は寺院の中で、国や朝廷を護られるよう祈ることが務めとされていたが、行基は仏教の教えを民衆に直接広めた。こうしたことから、朝廷は行基を「小僧行基」と侮蔑して呼び、弾圧に乗り出した。

しかし、行基のもとには彼を慕う「知識」と呼ばれる僧侶や民衆、技術者が数多く集まり、橋や道路、溜め池やかんがい施設などを造ったり、貧しい人々に食料や宿泊を提供する「布施屋」という施設を建設した。行基が造ったとされる四十九の寺院も、彼等の存在が大きい。

土塔が起工されたのが727（神亀4）年、行基60歳の時だ。土塔が建てられた場所は行基のいわば「地元」であり、行基を信奉する“知識集団”が大いに協力したと思われる。

その証拠として、土塔から多量に出土した瓦のうち、約1,300点に文字が記されていた。その大半は人名で、「大鳥連（おおとりのむらじ）」「百済君（くだらのきみ）」「土師宿祢（はじのすくね）」など、当時の豪族の名や僧侶、女性など様々な人の名前が見られ、多くの人が行基の活動を支援していたことがわかる。これら出土した文字瓦は、国の重要文化財となっている。

日本のピラミッドを見に行こう

土塔の周りは、土塔町公園として整備されている。池ではサギがのんびりと羽根を休め、芝生ではあまたの蝶がひらひらと舞っている。土塔の周りはムクドリたちがさえずりながら遊んでいて、地元の人々が犬を連れて散歩に訪れている。のんびり、くつろいで過ごせる緑豊かな地元の公園の中にある堺のピラミッド・土塔。もっと有名になってもいいんちゃう？

大阪の、堺の隠れた名所を、またひとつ見つけてしまった。

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史跡 土塔

〒599-8234 大阪府堺市中区土塔町2164

南海電鉄泉北線 深井駅から徒歩約15分

または南海バス「堺東駅前」行き乗車「深井東町」下車すぐ

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