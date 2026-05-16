◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 6-3 オリックス（15日、ZOZOマリン）

ポケモンとプロ野球12球団がスペシャルタッグを組む「ポケモンベースボールフェスタ2026」。ロッテでは15日からの対オリックス3連戦で開催されています。

球場にはロッテのユニホームを着用した6匹のピカチュウが登場。イニング間イベントやヒーローインタビューも盛り上げました。開催初日のお立ち台にあがったのは、同点に追いつかれた直後を無失点に抑え勝利投手となった中森俊介投手と、勝ち越し3ランを放った西川史礁選手。ピカチュウたちにも見つめられながら思いを語りました。

中森投手は腰痛などの影響から、昨季の後半戦の出場はゼロ。5月4日に今季初昇格を果たし、ここまで4登板で防御率0.00としています。お立ち台からの景色には「久しぶりに帰ってこられたなと思ってます」とコメント。この日の登板についても「良い流れをもってこられるようにと思ってマウンドにあがったんですけど、ランナーを出してしまって。ギリギリのところを寺地(隆成選手)に助けてもらって、本当にありがたいです」と味方の好守備に感謝しながら、振り返りました。今後に向けては「投げる度に徐々に状態はあがってきてると思いますし、今年こそは離脱なくシーズン完走したいと思ってるので、そこを目標にやっていきたいと思います」と意気込み。ファンからも歓声があがりました。

さらに、勝ち越し3ランを放った西川選手は、一発を振り返り「チャンスはここしかないと思ったんで、絶対に決めてやろうと思って、真っすぐ一球に絞っていきました」とコメント。一時は得点圏で快音が響かないなど苦しむ様子も見せていましたが、2試合連続の一発など復調っぷりを発揮しています。長打が増えている点については「あまり試合中は大きくなりすぎずに、ヒットを狙いにいった結果ホームランになれば最高だなと思ってるので、それは変えずにやっていきたい」と意気込み。勝利投手となった同い年・中森投手についても「心強いピッチングをしてくれますし、絶対に勝ち投手にしたいなと思ってました」と語り、中森投手もうれしそうな笑みを浮かべました。

これをそばで揺れながら見守ったピカチュウたち。中森投手は「めっちゃカワイイっすね。持って帰りたいです」と顔をほころばせました。