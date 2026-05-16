オービスと間違えやすい「謎カメラとは」とは

2026年5月は大型連休を利用してクルマで遠出を楽しんだ人も多く、高速道路や主要幹線道路では各地で交通量の増加が見られました。

長距離ドライブの機会が増えると、運転中に道路上へ設置されたカメラのような装置が気になるという人も少なくありません。

【画像】「オービスの見分け方」を画像で見る！（22枚）

特に高速道路では、頭上に設置された機械を見つけて「速度違反を取り締まる装置では」と感じ、思わずアクセルを緩めた経験がある人もいるでしょう。

しかし、道路に設置されている装置のすべてが速度違反を監視しているわけではありません。

見た目は似ていても、それぞれ目的や役割は大きく異なっています。その中でも、オービスと混同されやすい存在として知られているのが「Nシステム」です。

Nシステムは正式には「自動車ナンバー自動読取システム」と呼ばれており、その名の通り通過する車両のナンバープレートを自動で読み取る仕組みです。

カメラで記録された情報は警察のデータベースと照合され、盗難車両や事件で使用された車両など、捜査対象となっているクルマの発見に活用されています。

つまり、Nシステムは交通違反を摘発するための設備ではなく、防犯や犯罪捜査を目的として運用されているシステムです。

名称に含まれる「N」は「Number」の頭文字から取られており、車両番号を確認する機能に特化していることが分かります。

このシステムは事件捜査だけでなく、行方不明者の捜索などにも利用されることがあります。

クルマの移動経路を把握することで、早期の発見や追跡につなげる役割を担っており、社会の安全を支える重要なインフラのひとつといえるでしょう。

設置数については、2015年の国会資料によると警察庁が1511式、都道府県警察が179式を保有しており、全国で1690式が運用されているとされています。

単純計算では1都道府県あたり平均約36式となりますが、実際には交通量や地域事情に応じて設置数は異なります。

具体的な場所は公開されていないものの、高速道路の出入口や県境付近、空港周辺など、車両の往来が多いエリアに設置される傾向があるといわれています。

一方、多くのドライバーに知られているオービスは、正式名称を「速度違反自動取締装置」といいます。

こちらはNシステムとは役割が異なり、制限速度を大幅に超えて走行する車両を検知し、自動で撮影を行う装置です。

オービスは違反車両だけでなく、ナンバープレートや運転者の顔まで撮影し、そのデータを違反の証拠として記録します。

その後、車両の所有者へ通知が送られる仕組みになっており、速度超過による重大事故を防ぐ目的で導入されています。

特に高速道路や事故発生件数の多い国道では、固定式オービスが設置されているケースがあります。

重大事故の原因となりやすい過度なスピード違反を抑制することが主な目的で、安全運転への意識を高める効果も期待されています。

見た目だけでは判別しにくい両者ですが、いくつか特徴的な違いもあります。例えば固定式オービスは、本体が比較的大型で、撮影用のストロボ装置が備えられている場合が多いです。複数の機器が一緒に設置されていることも珍しくありません。

これに対してNシステムは、赤外線カメラによってナンバーを読み取るため、目立つ発光装置は設けられていません。

また、オービスが設置されている道路では、事前に「自動速度取締機設置路線」といった警告看板が設置されている点も大きな特徴です。通常は数キロ手前から案内表示があり、ドライバーへ注意喚起が行われます。

これは運転者のプライバシーに配慮した措置とされており、突然撮影されることがないよう配慮されています。

一方でNシステムには、そのような予告表示は基本的にありません。そのため、道路上にカメラのような装置があるにもかかわらず警告看板が見当たらない場合は、Nシステムである可能性が高いと考えられています。

さらに、オービスは速度違反を検知した際に赤色や白色の強い光を発することがありますが、Nシステムは赤外線を利用しているため、人の目では発光を確認できません。ただし、ドライブレコーダーなどの映像では赤外線が光って見える場合もあります。

道路上の装置を見て急に減速してしまう人もいますが、必要以上の急ブレーキは後続車との車間距離を縮め、追突事故につながる危険性があります。

こうしたリスクを防ぐためにも、普段から法定速度を守り、周囲の状況に合わせた落ち着いた運転を心がけることが重要です。

道路には、交通事故の防止や犯罪捜査など、さまざまな目的を持った設備が設置されています。

それぞれの役割を正しく理解することで、不必要に慌てることなく安全に走行できるようになります。

日頃から安全運転を意識することが、自分自身だけでなく周囲の人々を守ることにもつながるのです。