＜速報＞松山英樹「67」で2打差4位に浮上 首位発進の久常涼は前半4オーバー
＜全米プロ 2日目◇15日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞プロゴルファー世界一を決める戦いは第2ラウンドが進行中。首位から出た久常涼は前半インコースで4ボギー。トータル1オーバー・36位タイで折り返した。
〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！
松山英樹はすでにホールアウト。4バーディ・1ボギーの「67」と伸ばし、首位と2打差の4位タイにつけている。34位から出た2日目は現地時間午前7時34分に10番ティオフ。13番で7メートルを沈めて前半は1バーディ。後半3番で2.5メートル、5番パー3ではティショットを1.5メートルにつけて伸ばした。6番でボギーを喫したが、7番では6メートルを決めてバウンスバック。ホールアウト時点では暫定首位に浮上。2021年「マスターズ」以来となるメジャー2勝目へ、優勝争いに食い込んだ。比嘉一貴は前半で1つ伸ばしてトータルイーブンパー、金子駆大はトータル3オーバーでプレー中。昨年覇者で世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（米国）は、トータル2アンダーで終了。ローリー・マキロイ（北アイルランド）は2つ伸ばし、トータル2オーバーまで巻き返している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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