グラドル・青井春が魅せる“大人の色気”♡『FLASH』で披露した3年ぶりの究極グラマラスボディ

「#Mooove!」リーダー・姫野ひなのが飾る表紙＆巻頭10P！ 葵りんご、絢瀬まよ、青井春、井上尚弥vs中谷潤人戦のラウンドガールで話題の和田海佑掲載の『FLASH』は5月12日(火)発売

“チート級スタイル”の青井春が、『FLASH』で3年ぶりにド迫力グラビアを披露！

“チート級スタイル”と絶賛される抜群のプロポーションを持つ青井春が、5月12日発売の『FLASH』に登場した。

同誌でのグラビア披露は約3年ぶり。トレードマークのグラマラスな肉体美はそのままに、歳月を経て増した大人の色気が漂う。かつての衝撃を上回る、さらに進化した彼女の姿に注目してほしい。

【プロフィール】

青井春（あおい・はる）

28歳 1998年3月26日生まれ 大阪府出身

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6歳から劇団に入り、舞台やモデルとして活動開始。2017年グラビアデビューし、その完璧な体型から「チート級スタイル」と呼ばれ、人気を博す。2026年歌手としてデビューすることを発表。

そのほか最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@harujjang26）にて

【クレジット】

青井春(C)光文社/週刊FLASH 写真◎塚田亮平