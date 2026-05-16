エベレスト級のスケールが日本に？駿河湾の底から見上げる「隠れた富士山」の圧倒的迫力【眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話】

富士山の高さ、本当は6000m超え？

富士山の南に広がる日本一深い駿河湾

富士山の標高は3776m。もちろん日本で最も高い山ですが、見方を変えると「富士山は6000m級の山」と捉えることもできます。カギになるのが、富士山の南に広がる、静岡県の駿河湾です。

駿河湾は、日本で最も深い湾として知られ、最深部はおよそ2500mにも達します。富士山と駿河湾は同じ地域の大きな地形の一部であり、海面を基準にすると、山頂と海底の高低差は6000m級になります。つまり、海底から山頂までを一体のスケールで眺めると、富士山は「見えない部分を含めた巨大な火山」として浮かび上がってくるのです。

このような地形が生まれた背景には、プレートの沈み込みがあります。駿河湾周辺は、フィリピン海プレートが日本列島の下に沈み込む場所にあたり、地殻変動が非常に活発です。深い湾と高い山が隣り合って存在するのは、偶然ではありません。富士山と駿河湾は、同じ地球の力によって形づくられた一体の存在なのです。

もちろん、公式な富士山の高さは3776mです。しかし、足元に広がる海の深さまで含めて考えると、富士山のスケールは私たちの想像をはるかに超えるものになります。富士山は、地上から見える以上に、さらに巨大な山なのです。

日本一高い山×日本一深い海

富士山の南側には、日本一深い駿河湾が面しており、その水深を合わせると富士山の高さは6000m以上という見方もできます。

駿河湾を挟んだ世界遺産「三保松原」

静岡県静岡市にある三保松原は、富士山から駿河湾を挟んで約45kmも離れた場所にありながら、富士山の世界遺産の構成要素に含まれています。

富士山を信仰や芸術の対象として人々が見つめ続けてきた「景観文化」を支えてきた場所だからです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話』監修：富士学会

【監修者情報】

富士学会

富士山と、その関連地域を対象として、自然科学から芸術、歴史、宗教の人文科学までを広く網羅し、富士山にちなんだ教育や、噴火を想定した防災など、総合的な領域の研究を進めている。富士山の本質と全体像の探求、関連地域の環境保全、防災、活性化などを目的として、学術大会・討論会・講習会などの開催、会誌・図書などの出版、関連教育・文化活動への協力と支援などをおこなっている。事務局は東京の日本大学文理学部地理学教室に置かれている。