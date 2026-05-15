治らない『腱鞘炎』の痛みがつらい… ばね指の手術を検討するサインとは？【医師解説】

指や手首の痛みが続く腱鞘炎（けんしょうえん）。安静や注射を続けても改善せず、「このまま様子を見ていいのか？」「手術はいつ考えるべきか？」と悩む人も少なくありません。今回は狭窄腱鞘炎の中でも、ばね指（弾発指）の手術が検討される目安や日帰り手術の特徴について、長久手こせんじょう整形外科院長の大野木先生に聞きました。

≫【一覧でわかる】治らないばね指の痛み 手術に踏み切るサインとは？

監修医師：

大野木 宏洋（長久手こせんじょう整形外科）

2011年、浜松医科大学医学部医学科卒業、社会医療法人社団三思会 東名厚木病院 臨床研修医。2013年、名古屋市立大学整形外科入局。公立陶生病院 整形外科、小牧市民病院 整形外科、春日井市民病院 整形外科 医長、小牧市民病院 整形外科 医長、名古屋市立大学医学部附属みどり市民病院 整形外科 助教を経て、2025年に長久手こせんじょう整形外科 開院。日本整形外科学会認定 整形外科専門医・指導医、日本手外科学会認定 手外科専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター。

腱鞘炎が治らない… 手術はいつ検討する？

編集部

狭窄性腱鞘炎には大きくばね指、ドケルバン病がありますが、ばね指の手術は、どういったケースで検討すべきでしょうか？

大野木先生

まずは安静にしたり、装具療法や内服薬、ステロイド注射などの保存療法を行ったりしますが、それでも痛みや引っかかりが改善しない場合には、手術を検討します。特に指の曲げ伸ばしが困難になっている場合や、日常生活に支障が出ている場合は、早期に手術を考えることもあります。長期間放置すると症状が悪化することもあるため、早めに医師に相談しましょう。

編集部

保存療法から手術へと移行する基準はあるのでしょうか？

大野木先生

私の場合は、ステロイド注射を2回くらい打っても再発するケースで手術を検討します。そのほか、日常生活に大きな支障が生じているなど、生活状況や痛みの強さによっては患者さんの希望を優先して、早期に手術を選択することもあります。

編集部

手術を遅らせることによるデメリットはありますか？

大野木先生

腱の動きがさらに悪くなり、関節の可動域が制限されることがあります。また痛みをかばうことで、ほかの部位に負担がかかることもあります。いずれも、早期に適切な治療を行うことにより、回復がスムーズになるケースも多く見られます。無理に我慢せず、相談することが重要です。

ばね指の手術は、どのような方法で行うのか？

編集部

ばね指の手術は、どのように行われるのでしょうか？

大野木先生

狭くなった腱鞘を切開して腱の動きを改善する方法が一般的です。そもそも腱鞘炎とは、手や指の使い過ぎによって腱鞘に炎症が起こり、腱の通り道が狭くなっている状態のことです。その結果、腱鞘が厚くなって腱との摩擦が生じ、痛みや動かしにくさが起きるのです。切開によって腱の通り道を広げることで、引っかかりや痛みの原因を取り除きます。

編集部

全身麻酔で行うのですか？

大野木先生

全身麻酔ではなく、局所麻酔で行われることがほとんどです。多くの場合、手術時間は10～20分程度と短時間で終了します。

編集部

入院する必要はありますか？

大野木先生

入院の必要はありません。日帰り手術で行われることが一般的です。術後は短時間の安静で帰宅できるケースが多く、体への負担も少ない手術といえるでしょう。

編集部

術後の回復について教えてください。

大野木先生

術後は早期から指を動かすことができ、日常生活への復帰も早い傾向があります。ただし、完全に回復するまでには個人差があり、数週間程度は無理をしないことが重要です。傷口のケアや適度なリハビリテーションを行うことで、スムーズな回復が期待できます。

編集部

手術のリスクはありますか？

大野木先生

一般的に広く行われている手術なものの、感染や出血、傷の痛みが残る、しびれが出るといったリスクはゼロではありません。また、まれに違和感が残ることもあります。事前に十分な説明を受け、納得した上で治療することが大切です。

日帰り手術のメリットと注意点

編集部

日帰り手術のメリットは何でしょうか？

大野木先生

日帰り手術の大きなメリットは、入院の必要がなく、身体的・時間的な負担を抑えられる点です。手術のスケジュールを仕事や家庭の都合に合わせやすく、生活への影響を最小限にできます。また短時間で終わるため、精神的な負担も軽く済む傾向にあります。

編集部

日帰り手術でも安全に受けられますか？ また、術後のフォローなどもお願いできるのでしょうか？

大野木先生

はい、適切な設備と経験を持つ医療機関であれば、リスクを抑えて受けることが可能です。多くの医療機関で術後のフォロー体制が整っており、万が一の際には、すぐに対応してもらうこともできます。手術を検討する際は、事前に説明を受け、安心して受けられる環境かどうか確認してください。

編集部

日帰り手術で気を付けることはありますか？

大野木先生

術後は無理に手を使わない意識が重要です。痛みが軽減しても、早期に負担をかけると再発や傷のトラブルにつながることがあります。また、傷口の清潔を保ち、異常があればすぐに受診してください。医師の指示に従い、適切にケアしましょう。

編集部

最後に、読者へメッセージをお願いします。

大野木先生

ばね指の手術は、短時間で行われるケースが多く、適切なタイミングで受けることで症状の改善が期待できる治療です。術後の再発リスクも低く、過度に心配する必要はないといえるでしょう。また、腱鞘炎は中高年に多いイメージがありますが、美容師や調理師など、手を頻繁に使う職業の人の場合、20代や30代でも発症することがあります。痛みや動かしにくさを感じたら我慢せず、早めに医師へ相談することが大切です。

編集部まとめ

「まだ若いから大丈夫」と思っていても、誰にでも腱鞘炎は起こります。早めに相談することで、仕事や家事への影響を最小限に抑えやすくなります。気になる症状があったら放置せず、早めに医師に相談しましょう。

医院情報

長久手こせんじょう整形外科

所在地 愛知県長久手市山越101-1

診療科目 整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科

診療時間 午前: 月～金9:00～12:00、土9:00～13:00

午後: 月火木金16:00～19:00

休診日 日

0561-61-0707

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