ある日、堀江貴文氏の会社に、現役東大生バイトの母親が突然怒鳴り込んできた。息子の進路をめぐる出来事だったが、そのやり取りはどこか異様でもあった。この一件には、親子関係に根強く残る偏った価値観が隠れていた。堀江氏はそこから何を考えたのか。※本稿は、実業家の藤田晋、堀江貴文『心を鍛える』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。

やる気抜群な学生バイトの

母親が会社に怒鳴り込み

宇野康秀社長（現U-NEXT HOLDINGS 代表取締役社長CEO）には、若い起業家をバックアップしてくれる“親分肌”なところがある。そんなところから「ヒルズ族の兄貴」というニックネームがついたのだろう（ご本人は、六本木ヒルズに住居もオフィスも構えたことはない）。

有名な話だが、宇野社長自身も25歳で起業して「5年間ほど遠回りをした」と聞く。だから、自分の後輩たちには「余計な時間をすっ飛ばしてほしい」という思いがあるのだとか。これぞ“いい大人”の見本である。宇野社長のような大人が増えれば、若き経営者はもっと生まれ、社会はより柔軟になって活性化すると思う。

さて、そんな素晴らしい大人とは正反対の話をさせてもらう。僕が社長として、いろいろ考えさせられるきっかけとなった「母親怒鳴り込み事件」である。

E君という優秀な学生バイトがいた。彼は灘中高出身の東大生だ。僕が東大の学生課の掲示板に出した求人票を見てきてくれた。

オン・ザ・エッヂ（編集部注／堀江氏が学生時代に創業した、ウェブサイトの制作請負を手がける会社）に入る前からパソコン好きだったそうだが、プログラムやHTML については初心者だった。でも、仕事を通じてものすごい勢いで吸収していった。

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