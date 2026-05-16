「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.言語化力がない小学生は、どんな場面で困りますか？

――最近、特に「言語化」ブームにあるように思います。言語化は大人だけでなく子どもにも必要な力ですよね。「言語化力がない小学生」が困るのは、どんなときだと思いますか？

必ず困る場面・ワースト1

田丸雅智氏（以下、田丸）：まず大きいのは、友だちとのコミュニケーションですね。

自分の気持ちがわからないままモヤモヤして、うまく伝えられずに爆発してしまうこともあります。

それから、感情だけでなく学びの面でも、言葉にできないと理解や上達が遅くなることがあります。

やはり、自分の気持ちや考えを言葉にする力は、日常でも学びでもとても大切だと思います。

――以下のように、『小学生でもできる言語化』の中にも、言語化ができるようになると得られるメリットについて書かれたページがありますよね。

▲灰潺絅縫院璽轡腑鵑スムーズになる

自分の意見や考え、アイデアなど、考えていることや感じていることをうまく言葉にすることができるようになります。

その結果、相手に伝えたときに「なるほど、それを伝えたいんだね。分かったよ」といったようにすぐに理解してもらいやすくなり、伝わるまでに何度もやり取りを重ねなくてよくなったり、誤解が生まれることが減ったりして、コミュニケーションがスムーズになります。



たとえば、友達から遊びに誘われて、行きたいけれど家族で出かける用事があって断らなければならないときに、あなたならどうしますか？

「行けない」と伝えるだけだと友達に「自分とは遊びに行きたくないのかも？」と誤解させてしまう可能性があります。



でも、断るときに「行きたいけど、今日は家族で出かける用事があって行けないんだ」と状況を正確に伝えられれば、誤解を生まずにすみますよね。

――『小学生でもできる言語化』

――本当はちゃんとした理由や原因があるはずなのに、言葉にしていないせいで誤解を招くことは、大人も子どもも避けたいのではないでしょうか……！ その上で、ちゃんと言語化できれば、相手にも自分の考えを理解してもらいやすくなって、物事がスムーズに進められるのでいいですよね。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）