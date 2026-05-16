海と天草を望む築95年の古民家宿。

コンセプトは「自分を休ませる場所」。

癒しのひとときを提供します。

畳の温もりを感じる広々とした古民家。

趣のある梁は、95年前のものをそのまま使っています。

南島原市南有馬町に2月にオープンした古民家宿「accorde(アコルデ)」

宿を開いた、長崎市出身の本多 文代さん(42)。

本多さんはおととし12月、空き家バンクで見つけたこの物件の景色や環境に魅了され、夫婦で南島原市に移住しました。

それまでは、長崎市で公務員として働いていたそうです。

40歳を前に、忙しさに追われ体調を崩し休職。

（本多 文代さん）

「職場に戻るというよりも、やりたいことを、このタイミングかなと。そういう意味では、一番癒してあげたいのはあの時の自分」

経験をもとに、“疲れた大人が自分を休ませる場所を作りたい” との思いでこの宿を開業しました。

宿泊は1日1組限定。

食事の提供はありませんが、3部屋とキッチンが使い放題です。

何もない空間を楽しめるよう、家具や雑貨はシンプルなのがこだわりですが…。

（本多 文代さん）

「薪ストーブの炎を見つめている時間が、自分を見つめる時間になるかなと思って。うちの宿にとっては大事な要素」

古民家に似合う“薪ストーブ”。

炎を見つめてゆったりとするのが、本多さんおすすめの過ごし方だそうです。

さらに…。

本多さんが得意なのがアコーディオン。

リクエストがあれば宿泊者のために演奏してくれるそうです。

外に出ると、海と天草を望む南島原らしい風景に癒されます。

ウッドデッキは自由に使うことができ、コーヒーの焙煎体験もできます。

（冷川 小粹 アナウンサー）

「いただきます。鳥の声を聞きながら、海風をあびながらいれたてのコーヒーだけを楽しむ時間は格別」

移住してから約1年半。

町の人たちも本多さんを応援しています。

（本多 文代さん）

「様子を見に来てくださって、野菜をくれたり畑のアドバイスをくれたり、その安心感の中でやれているのは幸せなこと。自分たちだけでは限界があるので、支えになっている」

忙しい日々を過ごす大人が、自分を見つめなおすきっかけに。

自然豊かな美しい景色と古民家に癒されてみませんか。

（本多 文代さん）

「この静けさの中で、忙しい日々の中では見失ってしまったり、本当はこういうことがしたかったとか、そういうことに立ち返る時間がここで体験してもらえたらそれが一番うれしい」