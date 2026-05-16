旅先でネコと目が合う幸せ。遊び心あふれる【エーストーキョー】のソフトキャリーケースがAmazonで販売中！
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移動中も心躍るデザイン。機能美を追求した【エーストーキョー】の旅行用スーツケースがAmazonで販売中！
ワイヤーアートのネコたちが旅を彩る、遊び心満載のソフトキャリーケースが登場。フロントポケットや静音キャスターなど、移動を快適にする機能も充実している。2〜3泊の旅行や機内持ち込みに最適なサイズ感で、荷造りの時間から旅の楽しさを演出する。デザインと実用性を兼ね備えたこだわりの逸品だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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内装にはオリジナルのワイヤーアートによるネコ柄をプリント。荷物を出し入れするたびに愛らしいネコたちが顔を出し、旅の気分を一層盛り上げてくれる。
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フロントポケットにはPCや書類、チケット類を整理して収納可能。移動中に必要な荷物をサッと取り出せるため、空港や駅での立ち回りが非常にスムーズになる。
走行時の音を抑える静音キャスターと、不意な動きを防ぐキャスターストッパーを搭載。旋回性に優れた双輪仕様で、混雑した場所でも軽快に移動できる。
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耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂を採用し、耐久性も万全。鍵の持ち歩きが不要なダイヤル式TSロックを備えており、セキュリティ面も安心だ。
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