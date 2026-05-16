真夏日を観測するなど本格的な夏が近づいていますが、そうなると気を付けたいのが紫外線です。

【グラフを見る】熊本の2025年の月ごとの紫外線の強さ

紫外線対策していますか？

気象予報士「日中は薄着でも過ごしやすい季節になりましたが、気になるのは紫外線。皆さんはどんな対策をとっているのでしょうか」

「3月ぐらいから日傘です！焼けたくない！」

「冬場も（日焼け止めを）塗るようにはしています」

紫外線のピークは？

これは、熊本の去年の月ごとの紫外線の強さを表したグラフです。

ピークは7月ですが、5月の紫外線は、残暑厳しい9月よりも強いことが分かります。

子どもの紫外線対策してる？

大人たちは万全な紫外線対策ですが、子どもたちはどうでしょうか？

保護者「（子どもは）肌が荒れるのが怖くて今のところ何もしていないです。クレンジングとかしないといけないのかなと思って」

小学6年生「UVカットの羽織りを着ている。日焼けしたら肌が赤くなってピリピリするから」

ーー日焼け止め塗ってる？

子ども（5）「分かんない」

保護者「塗ってないね。髪の毛が茶色になるので最近（対策を）しないといけないかなと思う」

紫外線の子どもへの影響は？

子どもが紫外線を浴びると、どんな影響があるのでしょうか？

きたがわ内科のりこ皮ふ科クリニック 北川徳子医師「ビタミンDは、皮ふに紫外線が当たることで生合成されるので、そういった意味ではメリット。（皮ふの）発達が途中なので赤くなるまでの日焼けを繰り返すと大人になってから悪性腫瘍（皮膚がん）のリスクが高まると言われている」

日傘は大人だけのものじゃない

最近では、子ども用の紫外線対策グッズも広がりを見せています。

ハンズ熊本店 小暮高司さん「今年からハンズでは、子ども用の日傘を全国的に販売を開始しています」

子ども用の日傘の特徴は、透明な部分があることです。

小暮さん「子どもはどうしても前が見づらくなると危ないので」

進化系日傘 子どもに優しい工夫

後ろ側には反射材も付いています。

さらに、こんな工夫もされています。

小暮さん「傘の突起物がカバーで覆われていること。これで危なくない」

他にも、ランドセルにかけられるものなど、安全に楽に使える工夫が施されています。

登下校に日傘！

熊本市の小学校でも、登下校時の日傘の使用を認めています。

大江小学校 芿水修教頭「暑くなり始めたばかりなので少しだけ2～3人というところ」

「目」に注意！

この紫外線に気を付けるべきなのは、皮膚だけではありません。注意すべきは「目」です。

出田眼科病院の出田医師によりますと、大人よりも瞳孔が大きく、水晶体の透明性が高い子どもは、目の奥まで紫外線が届きやすく、紫外線を受けすぎることで白内障や、白目の粘膜が黒目に入り込む「翼状片」という症状の発症リスクが高まるそうです。

需要が高まる子ども用〇〇

そのため、子ども用のサングラスの需要も高まっています。

メガネ店のJINSでは、全体で、売上が去年と比べ374%。店舗でも、アイテム数を大幅に増やしているということです。